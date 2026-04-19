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Drama, apagones y victoria: las Cangrejeras avanzan a la final del voleibol femenino

Santurce se impuso a Juncos en cinco parciales en un duelo interrumpido en dos ocasiones y cargado de tensión

19 de abril de 2026 - 11:27 AM

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Wilmarie Rivera y las Cangrejeras celebran con emoción su pase a la final del Voleibol Superior, tras una reñida victoria 3-2 sobre las Valencianas de Juncos en el cuarto partido de la semifinal A. (Cortesía/Heriberto Rosario/FPV)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Las Cangrejeras de Santurce avanzaron la madrugada de este domingo a la final del Voleibol Superior Femenino, luego de un dramático encuentro que se extendió a cinco parciales y estuvo marcado por dos apagones en la cancha Rafael Amalbert de Juncos. Santurce se impuso 3-2 sobre las Valencianas, completando así la barrida de cuatro juegos en la intensa serie semifinal A.

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Esta serie también estuvo rodeada de controversia, tras una protesta relacionada con la líbero de las Cangrejeras luego del tercer partido. El proceso incluyó una apelación y una decisión revisada por la Federación Puertorriqueña de Voleibol, lo que provocó una pausa de cinco días y añadió tensión al enfrentamiento.

Ahora, las Cangrejeras esperan por la conclusión de la semifinal B entre las Criollas de Caguas y las Leonas de Ponce. La serie es liderada por Caguas 3-2 y se reanuda este domingo en la noche en Ponce.

Para asegurar su pase a la final, Santurce tuvo que emplearse a fondo en un partido que se prolongó por cerca de cuatro horas, debido a fallas en el servicio eléctrico tanto en la cancha como en sectores cercanos, según informó el ente federativo.

El encuentro sufrió dos interrupciones: la primera ocurrió en el primer parcial, a las 9:00 p.m., cuando Santurce dominaba 18-16, y se extendió por poco más de 40 minutos. La segunda se produjo a las 11:45 p.m., justo antes de iniciar el quinto set, y duró aproximadamente 30 minutos.

Finalmente, las Cangrejeras se llevaron la victoria con parciales de 25-22, 25-22, 16-25, 25-27 y 15-12.

Juncos logró forzar el quinto set tras igualar el cuarto parcial a 25, aprovechando un error en el servicio de Wilmarie Rivera. Luego, un ace de Kaleigh Nelson y un remate por zona cuatro de Leandra Mangual aseguraron el parcial para las Valencianas.

En el set decisivo, Santurce elevó su nivel de juego, mostró mayor precisión en sus pases y tomó ventaja desde temprano, llegando a despegarse 10-5 tras un toque sutil de Helena Grozer por zona cuatro.

La ofensiva de las Cangrejeras fue liderada por Andrea Rangel, quien sumó 29 puntos. Grozer añadió 22 unidades y Kara McGhee aportó 11 tantos.

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Cangrejeras de SanturceVoleibol Superior FemeninoValencianas de JuncosVoleibol
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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