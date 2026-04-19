Drama, apagones y victoria: las Cangrejeras avanzan a la final del voleibol femenino

Las Cangrejeras de Santurce avanzaron la madrugada de este domingo a la final del Voleibol Superior Femenino, luego de un dramático encuentro que se extendió a cinco parciales y estuvo marcado por dos apagones en la cancha Rafael Amalbert de Juncos. Santurce se impuso 3-2 sobre las Valencianas, completando así la barrida de cuatro juegos en la intensa serie semifinal A.

Esta serie también estuvo rodeada de controversia, tras una protesta relacionada con la líbero de las Cangrejeras luego del tercer partido. El proceso incluyó una apelación y una decisión revisada por la Federación Puertorriqueña de Voleibol, lo que provocó una pausa de cinco días y añadió tensión al enfrentamiento.

Ahora, las Cangrejeras esperan por la conclusión de la semifinal B entre las Criollas de Caguas y las Leonas de Ponce. La serie es liderada por Caguas 3-2 y se reanuda este domingo en la noche en Ponce.

Para asegurar su pase a la final, Santurce tuvo que emplearse a fondo en un partido que se prolongó por cerca de cuatro horas, debido a fallas en el servicio eléctrico tanto en la cancha como en sectores cercanos, según informó el ente federativo.

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El encuentro sufrió dos interrupciones: la primera ocurrió en el primer parcial, a las 9:00 p.m., cuando Santurce dominaba 18-16, y se extendió por poco más de 40 minutos. La segunda se produjo a las 11:45 p.m., justo antes de iniciar el quinto set, y duró aproximadamente 30 minutos.

Finalmente, las Cangrejeras se llevaron la victoria con parciales de 25-22, 25-22, 16-25, 25-27 y 15-12.

Juncos logró forzar el quinto set tras igualar el cuarto parcial a 25, aprovechando un error en el servicio de Wilmarie Rivera. Luego, un ace de Kaleigh Nelson y un remate por zona cuatro de Leandra Mangual aseguraron el parcial para las Valencianas.

En el set decisivo, Santurce elevó su nivel de juego, mostró mayor precisión en sus pases y tomó ventaja desde temprano, llegando a despegarse 10-5 tras un toque sutil de Helena Grozer por zona cuatro.