Juncos y Corozal pelean por el último boleto a las semifinales en la LVSF

El último boleto se definirá entre las Valencianas de Juncos y las Pinkin de Corozal, equipos que integran la Serie A junto a Santurce.

Juncos presenta marca de 1-1, mientras Corozal marcha con 0-3, aunque aún con opciones de avanzar si las Valencianas caen ante las Cangrejeras en el partido de este martes en Juncos.

De darse ese resultado, el último pase a semifinales podría decidirse el jueves, en el choque de cuartos de final entre las Valencianas y las Pinkin.

Y si Corozal sale airoso, provocaría un empate con 1-3, y entonces ambos equipos volverían a enfrentarse en un partido de muerte súbita, que se programaría para el sábado o el domingo.

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Récord perfecto

Santurce, que ha tenido una campaña perfecta, fue el primer conjunto en pasar a semifinales al conseguir su tercera victoria consecutiva de la postemporada el viernes con una victoria en tres parciales ante las Pinkin. Tienen marca de 23-0 en la campaña.

Por su parte, Ponce adelantó a la fase de los mejores cuatro del torneo al imponerse este lunes en cuatro parciales a las Atenienses de Manatí, que quedaron eliminadas del torneo como parte de la Serie B con registro de 1-3.