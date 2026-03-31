Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Juncos y Corozal pelean por el último boleto a las semifinales en la LVSF

Santurce, Ponce y Caguas aseguraron su pase a la siguiente ronda, mientras Valencianas y Pinkin definirán el cuarto semifinalista esta semana

31 de marzo de 2026 - 3:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las Cangrejeras continúan perfectas en el Voleibol Superior Femenino. (EDGARDO MEDINA MILLAN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las invictas Cangrejeras de Santurce, junto a las Leonas de Ponce y las campeonas defensoras Criollas de Caguas son los tres equipos clasificados a las semifinales de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

RELACIONADAS

El último boleto se definirá entre las Valencianas de Juncos y las Pinkin de Corozal, equipos que integran la Serie A junto a Santurce.

Juncos presenta marca de 1-1, mientras Corozal marcha con 0-3, aunque aún con opciones de avanzar si las Valencianas caen ante las Cangrejeras en el partido de este martes en Juncos.

De darse ese resultado, el último pase a semifinales podría decidirse el jueves, en el choque de cuartos de final entre las Valencianas y las Pinkin.

Y si Corozal sale airoso, provocaría un empate con 1-3, y entonces ambos equipos volverían a enfrentarse en un partido de muerte súbita, que se programaría para el sábado o el domingo.

Récord perfecto

Santurce, que ha tenido una campaña perfecta, fue el primer conjunto en pasar a semifinales al conseguir su tercera victoria consecutiva de la postemporada el viernes con una victoria en tres parciales ante las Pinkin. Tienen marca de 23-0 en la campaña.

Por su parte, Ponce adelantó a la fase de los mejores cuatro del torneo al imponerse este lunes en cuatro parciales a las Atenienses de Manatí, que quedaron eliminadas del torneo como parte de la Serie B con registro de 1-3.

Caguas también está clasificado. Caguas y Ponce tienen marca de 2-1, por lo que su enfrentamiento del miércoles será de puro trámite.

Tags
Liga de Voleibol Superior FemeninoLeonas de PonceCangrejeras de SanturceAtenienses de ManatíValencianas de JuncosCriollas de CaguasPinkin de Corozal
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 31 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: