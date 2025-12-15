La mesa está servida para unos cuartos de final intensos en el Voleibol Superior Masculino

La jornada dominical del Voleibol Superior Masculino cuadró la postemporada, que ya conoce quiénes son los dos equipos con ‘bye’ hacia las semifinales y los cuatro que abrirán la etapa de cuartos de final.

Queda una jornada de la temporada regular, programada para el martes, cuando se definirán la quinta y la sexta posición y, por ende, el acomodo de la etapa de cuartos de final.

Los Mets de Guaynabo (10 puntos, 2-18) y los Gigantes de Adjuntas (18 puntos, 5-15) son los dos equipos eliminados del torneo. Adjuntas conoció su destino el domingo al caer en cuatro sets ante los Plataneros de Corozal, que jugarán los cuartos de final.

Los bicampeones Caribes de San Sebastián (48 puntos, 18-2) y los Cafeteros de Yauco (43 puntos, 16-4) son los dos equipos que se ganaron el bye hacia las semifinales. Yauco aseguró su pase directo el domingo al vencer 3-0 a los Gigantes de Carolina. Además, ganó la serie particular ante los Plataneros, quienes podrían igualarle en puntos en el standing.

Los Caribes habían asegurado su ‘bye’ la pasada semana. También tienen garantizado el primer lugar del standing.

Mientras tanto, los equipos que jugarán los cuartos de final son Corozal (40 puntos, 14-6), Lares (36 puntos, 12-8), Carolina (23 puntos, 7-13) y Naranjito (22 puntos, 6-14).

La jornada final de la temporada regular definirá la quinta y la sexta posición entre Carolina y Naranjito.

Los Changos podrían ser el “cuco”

El dirigente de los Changos, Jamille Torres, desconoce cuál será el plan de los otros equipos en la jornada final: si descansar jugadores para enfocarse en la postemporada o buscar victorias para llegar con ritmo a los playoffs. Añadió que debe considerar ambos escenarios.

“Vamos a tomarla con mucha precaución. No sé cuál es el plan de Adjuntas, que tiene lesiones. Creo que a Yauco no le sirve para nada la jornada. Pienso que hay que seguir buscando ritmo, pero siendo juiciosos, ya que la postemporada empieza el viernes”, dijo a El Nuevo Día.

Los cuartos de final se jugarán entre los equipos en las posiciones 4-5 y 3-6, a un máximo de tres juegos, comenzando tentativamente el viernes, informó a este medio el director del torneo, Jaime Vázquez.

La jornada final de la temporada regular presenta los siguientes encuentros: Yauco en Naranjito, Carolina en Adjuntas, Lares en Corozal y San Sebastián en Guaynabo.

Los Changos, máximos campeones del Voleibol Superior, entraron a duras penas a la postemporada. Lo hicieron arañando puntos para el standing con derrotas 3-2 en sus últimas jornadas, incluidas algunas ante Corozal y San Sebastián.

Ahora se convierten en la postemporada en el “cuco”, el equipo con el que nadie se quiere cruzar.

“Si ellos dicen que somos el cuco, lo tengo que aceptar”, destacó Torres. “Le hemos jugado bien a los cuatro principales equipos, pero ante todos hemos perdido en cinco sets. Sí ha habido una mejoría y sí vamos a seguir mejorando. Pero hay que jugar”, explicó.