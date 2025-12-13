Los Plataneros dominan el “Duelo de la Montaña” en su regreso a casa en el Voleibol Superior

Los Plataneros de Corozal regresaron a su casa, la cancha Carmen Zoraida Figueroa, con una victoria que los mantiene con vida en la carrera por el último boleto disponible a las semifinales de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM), al imponerse el viernes en cinco parciales a los Changos de Naranjito.

Respaldados por fanaticada cercana a las 2,000 personas, los Plataneros se recuperaron de un inicio adverso y superaron a Naranjito con marcadores de 21-25, 23-25, 25-23, 27-25 y 15-10, para sumar dos de los tres puntos en disputa en un duelo cargado de drama, según informó la liga en un comunicado de prensa.

Corozal había disputado sus primeros compromisos como local fuera de su tradicional sede, jugando en la cancha Juan C. Berríos de Barranquitas, donde se mantuvo invicto con siete triunfos consecutivos. El regreso a casa no pudo ser más oportuno.

Con el triunfo, Corozal se mantiene en el tercer lugar de la tabla, mejorando su récord a 13-6 y acumulando 37 puntos. Naranjito, pese a rescatar una unidad, continúa en la sexta posición clasificatoria con marca de 6-13 y 21 puntos.

El cuarto set resultó determinante. Los Changos desperdiciaron una ventaja de 19-17 tras un balón vendido que capitalizó Delwin Tapia. Corozal respondió con un avance de 6-4, sellado por un ataque de Spencer Olivier por la zona dos, para igualar el parcial a 23. Tras empates en 24 y 25, los Plataneros cerraron con ataques consecutivos de Jalen Penrose y Julio Mercedes para forzar el set decisivo.

En el quinto parcial, Corozal rompió un empate a ocho con tres puntos al hilo y tomó control definitivo del encuentro. Llegaron al punto de set con marcador de 14-10 tras un bloqueo compartido de Mercedes y Olivier sobre Ángel Rivera, y aseguraron la victoria con un toque sutil de Olivier por la zona cuatro.

Olivier lideró la ofensiva de Corozal con 28 puntos, seguido por Penrose con 26 y Mercedes con 12. El colocador Luzgardo Liciaga repartió 30 asistencias. Por Naranjito, Cole Gillis encabezó el ataque con 20 unidades, seguido por Ángel Rivera con 16 y Jackson Rivera con 12.

