DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Plataneros de Corozal regresarán a jugar a la Cancha Carmen Zoraida Figueroa

La instalación reabrirá sus puertas este viernes para el ‘Duelo de la Montaña’ ante Naranjito

9 de diciembre de 2025 - 1:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Plataneros retornarán este viernes a su cancha en Corozal. (Suministrada / LVSM)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La Cancha Carmen Zoraida Figueroa de Corozal reabrirá sus puertas este viernes, cuando los Plataneros recibirán a los Changos de Naranjito para un importante ‘Duelo de la Montaña’ de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), confirmó la Federación Puertorriqueña de Voleibol.

RELACIONADAS

La instalación permaneció cerrada durante los últimos dos años mientras el municipio realizaba trabajos de reparación.

Los Plataneros están contentos de regresar a su casa luego de jugar en múltiples municipios.

Gracias a Dios”, dijo el apoderado de los Plataneros, Eliud Ortiz. “Fue una odisea por los pasados dos años, jugando en Guaynabo, en Naranjito y ahora en Barranquitas”.

Los Plataneros han jugado esta temporada en Barranquitas, donde han tenido un buen desempeño competitivo que mantiene al equipo en la lucha por asegurar un bye directo a las semifinales de la postemporada.

En total, Corozal jugó para 7-0 en sus partidos en el Coliseo Juan C. Berríos de Barranquitas. De las siete victorias, seis fueron de tres puntos. Allí jugaron de 21-5 en parciales ganados y perdidos, informó la Federación.

La instalación también estará disponible para el regreso de las Pinkin de Corozal del Voleibol Superior para la temporada 2026.

Los Plataneros regresarán a la cancha en un momento en que todavía restan detalles de construcción por completar, indicó el apoderado.

No obstante, Ortiz aseguró que la instalación estará en condiciones seguras para la presencia de la fanaticada.

Está supercómoda como está. Hay una sección de graderías que no está disponible, pero con las gradas que tenemos hay para 2,000 fanáticos. Y el estacionamiento está disponible a capacidad”, dijo Ortiz.

Corozal regresa a tiempo a la Zoraida Figueroa para tratar de conseguir uno de los dos bye disponibles hacia las semifinales de la postemporada. Antes de la jornada del martes, Corozal disputa uno de esos dos espacios con los Cafeteros de Yauco y con los Patriotas de Lares.

Y los Changos llegan a la Zoraida en busca de puntos o una victoria que le dé la clasificación a la postemporada. Los Changos están empatados con los Gigantes de Adjuntas en las sexta y última posición de clasificación.

Tags
Plataneros de CorozalBarranquitasLiga de Voleibol Superior Masculino
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
