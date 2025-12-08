Semana final del Voleibol Superior Masculino definirá los dos ‘bye’ y el último puesto a la postemporada

Este martes comienza la última semana de la temporada regular del Voleibol Superior Masculino, y aún están en juego los dos 'bye’ hacia las semifinales, así como el último puesto de clasificación a la postemporada.

Los bicampeones Caribes de San Sebastián, los Cafeteros de Yauco, los Plataneros de Corozal, los Patriotas de Lares y los Gigantes de Carolina ya tienen asegurado su pase a la postemporada.

Ningún equipo está eliminado matemáticamente, aunque los sotaneros Mets de Guaynabo tienen prácticamente un pie fuera.

Los Caribes de Pelegrín Vargas, hijo, además de estar clasificados, necesitan solo tres puntos para asegurar el bye a las semifinales. A San Sebastián le restan cuatro juegos en el calendario, comenzando este martes en casa, donde recibirán a los Gigantes de Adjuntas, equipo que lucha por el sexto y último puesto de clasificación.

San Sebastián no teme al riesgo de enfriarse tras obtener el bye. Su mayor preocupación es el peligro que representa una serie corta al mejor de 3-2 en los cuartos de final.

“El 'bye’ siempre es bueno”, dijo a El Nuevo Día el apoderado de los Caribes, Ángelo Ferrante.

“Hay un lado positivo y uno negativo. El negativo, quizás, es parar de jugar. Pero tenemos suficiente profundidad en el banco y podemos ‘foguearnos’ entre nosotros para mantener el ritmo. El lado positivo es evitar una serie corta en una temporada tan competitiva”, agregó.

Yauco, Corozal y Lares también disputan uno de los dos 'bye’ en esta última semana. Los Cafeteros comienzan la semana final con el 'bye’ en sus manos, con dos puntos de ventaja sobre Corozal y Lares.

A los tres equipos les restan cuatro partidos en calendario. Entre los juegos más destacados están Yauco vs. Lares este martes y Corozal vs. Lares en la jornada final de la temporada regular.

Los Cafeteros aspiran firmemente al bye.

“Es algo que nos propusimos desde el primer día como objetivo. El próximo juego es bien importante; define ese pequeño margen de puntos. Nos gustaría ese bye para descansar un poco y reagruparnos. Queremos darle descanso a los refuerzos y a los que más cargan”, destacó por su parte el libero de Yauco, Árnel Cabrera.

“Todavía no estamos sembrados. Esta semana es crucial para cumplir ese primer objetivo. Vamos duro”, añadió.

Los refuerzos de Yauco son el colombiano Juan Felipe Castañeda y el estadounidense Brandon Rattray, ambos atacantes.

Por otro lado, los Changos de Naranjito y los Gigantes de Adjuntas llegan empatados a la última semana en la lucha por la sexta y última posición de clasificación. Actualmente, Naranjito tiene la ventaja en el empate gracias a que ganó la serie particular 2-1.

Los Changos reconocen que deberían estar en mejor posición y asumirán responsabilidad por la dejadez que los ha afectado durante la temporada.

Brandon Rattray (11), de los Cafeteros de Yauco, es uno de los refuerzos del equipo que le convendría un descanso. (Suministrada)

“Esta semana será la primera vez en toda la temporada que vamos a tener a todo el mundo bastante saludable”, dijo el dirigente de los Changos, Jamille Torres.

“Hemos tenido en las manos la clasificación y hemos sido irresponsables con ella”, añadió, recordando partidos previos en los que dejaron escapar puntos al no cerrar victorias en cuatro o cinco sets. “Tenemos que ganar uno o dos partidos y sumar puntos en los demás porque no se sabe lo que va a pasar”.

Finalmente, el dirigente subrayó una realidad de esta temporada.