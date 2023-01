La temporada 2023 de la Liga de Voleibol Superior Femenino presentará dos equipos adicionales en comparación a la pasada campaña, lo que es una buena señal para el organismo.

Este año, la liga cuenta con el regreso de las Leonas de Ponce, y además, con la reintegración de las Cangrejeras de Santurce, previamente las Sanjuaneras de la Capital, luego de una suspensión de una temporada. En el caso de las Leonas, pidieron una dispensa en el pasado torneo.

También participarán las Criollas de Caguas, las Changas de Naranjito, las Valencianas de Juncos, las Atenienses de Manatí y las campeonas defensoras Pinkin de Corozal.

El torneo comenzará el 2 de febrero con dos partidos. Las Valencianas visitarán a las Leonas en la cancha Salvador Dijols y las Atenienses viajarán a Naranjito para enfrentar a las Changas en la cancha Gelito Ortega. Ambos juegos comenzarán a las 8:00 p.m.

PUBLICIDAD

La inauguración oficial será el 4 de febrero en Corozal. Las Pinkin recibirán a las Criollas, los dos sextetos participantes de la pasada serie final que ganó Corozal mediante una barrida.

La temporada 2023 de la Liga de Voleibol Superior Femenino le será dedicada a Evelyn Acevedo Ruiz (al centro con el balón). (Alexis Cedeño)

“La meta es ganar el campeonato nuevamente. Será una gran temporada porque contaremos con más equipos, además de tres refuerzos. En el sorteo escogimos a unas jugadoras jóvenes y estamos bien contentos con el desempeño de cada una. Han demostrado que tienen mucho talento y proyección de futuro. Esperamos tener un equipo similar al pasado aunque solamente una jugadora del cuadro regular repite”, explicó Lilibeth Rojas, apoderada de las Pinkin.

Para esta temporada, cada equipo tiene derecho a dos refuerzos y una sustituta (tercer refuerzo) para los equipos que tengan jugadoras compitiendo en ligas extranjeras. Una vez regrese la jugadora nativa, la importada quedará en libertad.

La Federación Puertorriqueña de Voleibol aprovechará la ocasión para reconocer a Evelyn Acevedo Ruiz, a quien se le dedica la temporada 2023 por su trayectoria como jugadora de la liga por 10 años e integrante de la Selección Nacional femenina.

“Estoy agradecida por el honor. Me tomó por sorpresa cuando me llamaron y lo recibo con mucha humildad”, dijo Acevedo Ruiz durante la conferencia de prensa de la liga en la Casa Olímpica en San Juan. “Hace 32 años que no juego ya que tuve que dejarlo por una lesión, pero es el deporte que amo y será así hasta el día que muera”.

Formato de torneo

El calendario en la fase regular consistirá de 18 partidos para cada equipo. Los sextetos que terminen en las primeras dos posiciones de la tabla global automáticamente clasificarán a las semifinales. Mientras tanto, los restantes cuatro irán a series de cuartos de final. El tercero jugará contra el sexto y el cuarto contra el quinto a un máximo de cinco juegos para definir a los otros dos semifinalistas. Solo se eliminará un equipo en la fase regular.

PUBLICIDAD

Por otro lado, solamente los encuentros disponibles por televisión o mediante una plataforma en línea contarán con el sistema de revisión de jugadas.