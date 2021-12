El equipo las Sanjuaneras de la Capital de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) radicó un recurso de apelación en el Tribunal de Apelaciones en el que pide que se revise la sentencia final emitida por el juez Anthony Cuevas Ramos, de Tribunal de San Juan, en la que desestimó la demanda que este sexteto sometió en el caso de su refuerzo, Destinee Hooker-Washington.

El equipo también le solicita al Apelativo que declare nula la suspensión por un año de todos los miembros del equipo de las Sanjuaneras sin la celebración de una vista y que declare nulo el haber proclamado como campeonas a las Criollas de Caguas.

El documento -que fue presentado ante el Apelativo el 29 de octubre- fue contestado el 29 de noviembre con dos mociones de desestimación sometidas por los demandados, la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) y el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

En el escrito legal de las Sanjuaneras se señalan cuatro errores que -a juicio de la representación legal del conjunto- cometió el tribunal de primera instancia.

El primero es que “erró y abusó de su discreción” al declarar “ha lugar” las mociones de desestimación presentadas por la FPV y el Copur “y determinar -de manera general- que el mandato legislativo es de ‘cero intervención’ gubernamental y total autonomía sobre el deporte puertorriqueño”.

El segundo señalamiento apunta que el tribunal “erró y abusó de su discreción” al determinar que la FPV “no violó el debido proceso de ley” al denegarle a las Sanjuaneras, por razón del embarazo de Hooker-Washington, “las garantías procesales reglamentarias sobre la designación de un facultativo médico y determinar en los mérito lo que constituye una lesión a pesar de que no existe una definición en el reglamento ni la constitución de la FPV”.

Igualmente, sostiene que la corte “erró y abusó de su discreción” al entender que la FPV “tampoco violó el debido proceso de las Sanjuaneras al suspender a todo su componente sin la celebración compulsoria de una vista administrativa, según su reglamento”.

Por último, apunta que ese foro “erró y abusó de su discreción” al determinar que no procedía una revisión judicial, “ya que según el contrato entre las partes, la autoridad adjudicativa es la CAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) y no los tribunales de justicia, aun cuando hubo determinaciones arbitrarias y caprichosas de la FPV y el Copur y la solicitud hecha al Tribunal versaba sobre cuestiones de derechos civiles y de discrimen por razón de sexo y no sobre interpretaciones de derecho de deportivo”.

Este caso comenzó cuando las Sanjuaneras solicitaron que se les permitiera reemplazar por lesión a Hooker-Washington previo a la serie final debido a que la atleta presentaba un embarazo de alto de riesgo. Esta petición fue denegada por el director del torneo femenino y por la FPV tras señalar que durante la postemporada solo se pueden sustituir jugadoras refuerzos que hayan sufrido una lesión producto de su desempeño en la cancha.

El equipo -entonces- acudió ante el Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD), quien también le falló en contra de las Sanjuaneras, por lo que el apoderado del conjunto, Marcos Martínez, decidió acudir al Tribunal de Primera Instancia.

El juez Cuevas Ramos desestimó la demanda y contestó con un “no ha lugar” a una petición de reconsideración que le sometieron.

Igualmente, el Tribunal Supremo contestó con un “no ha lugar” a una solicitud de autocertificación intrajurisdiccional. Sin embargo, los jueces Maite Oronoz Rodríguez, Ángel Colón Pérez y Luis Estrella Martínez emitieron votos disidentes.

Esta situación también provocó que el Copur creara una comisión para investigar si su secretario general, Carlos Beltrán Svelti, violó algún reglamento del organismo por su doble función como directivo de un equipo que demandó al Copur mientras ocupa un puesto en el Ejecutivo.