Los Cafeteros de Yauco buscan su primera final desde 1997

Los Cafeteros de Yauco buscan su primera serie final del Voleibol Superior Masculino en 29 años este viernes, cuando visiten a Corozal para el sexto juego de la serie semifinal B frente a los Plataneros.

Los Cafeteros son una de las franquicias originales del Voleibol Superior y se coronaron campeones por primera vez en el cuarto torneo federativo, en 1962. Yauco es conocido como La Cuna del Voleibol, por lo que lo que podría lograr el sexteto cafetalero este viernes sería histórico.

“En Yauco el ambiente está bien motivado, como un resurgir entre jóvenes y adultos. Hay un revivir que no es de ahora, sino de casi toda la temporada, con una fanaticada consistente”, describió a El Nuevo Día el ambiente yaucano el exárbitro internacional y natural del pueblo, Salvador ‘Chiqui’ Ortiz.

Yauco domina la semifinal B con ventaja de 3-2, serie que este viernes se traslada a la Cancha Carmen Zoraida Figueroa, donde los Plataneros han ganado sus dos partidos como local.

Los Cafeteros viajan con la ventaja tras imponerse el miércoles en cinco sets en el quinto juego de la serie, luego de remontar un parcial decisivo en el que perdían 12-9, con Corozal al saque.

Ahora, Yauco quiere aprovechar su primera oportunidad para detener una sequía de 29 años sin avanzar a una final.

“Esa es la idea: robarnos ese juego”, dijo por su lado el apoderado de los Cafeteros, Jorge Báez.

“Sabemos que debe ser otro gran juego. El pareo entre ellos y nosotros es muy bueno”, agregó el tenedor de franquicia, en referencia a lo cerrada que ha sido la serie.

Corozal, “sucio difícil”

Cabe destacar que Yauco tuvo oportunidades de ganar en su más reciente visita a Corozal. Incluso contó con punto de partido, pero ese fue el encuentro en el que fallaron en 23 ocasiones desde la línea de servicio y terminaron perdiendo 3-1, con un cuarto set que concluyó 31-29.

La sequía de finales en Yauco ha sido larga, pero hay que recordar que la franquicia estuvo inoperante varios años luego de disputar la final del torneo 1996-97 ante los Changos de Naranjito.

El equipo estuvo ausente por 17 años hasta su regreso en 2017. La franquicia pasó a manos de San Juan en el 2000 y permaneció fuera del panorama del Voleibol Superior por casi dos décadas.

La fanaticada cafetalera se ha reactivado como en sus mejores tiempos, cuando el equipo conquistó cinco campeonatos nacionales durante las décadas del 60 y 70.

Ese entusiasmo también se trasladará a Corozal este viernes.

“Hay guaguas para ir para allá. Siempre se montan dos o tres guaguas de fanáticos, y mucha gente va en sus carros. La última vez en Corozal había más de 100 seguidores nuestros”, dijo Báez.

De avanzar a la final, Yauco se enfrentaría a los bicampeones Caribes de San Sebastián, quienes barrieron la semifinal A frente a los Patriotas de Lares.