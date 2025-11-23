Los Patriotas de Lares escalan posiciones y hunden más a los Mets

Los Patriotas de Lares, con cinco jugadores anotando en doble dígito, lograron una valiosa victoria ante los Mets de Guaynabo en cuatro reñidos parciales, en el único partido programado para la jornada del sábado en la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM).

Los marcadores fueron 25-19, 19-25, 27-25 y 25-23 en el Coliseo Mario “Quijote” Morales.

Lares había perdido sus últimos dos encuentros y descendido a la cuarta posición de la tabla. Con el triunfo, los Patriotas (8-4 y 23 puntos) regresan a la segunda plaza, que ahora comparten con los Plataneros de Corozal.

El colocador Luis Ruiz brilló con 37 asistencias, distribuyendo efectivamente el juego para cinco atacantes que finalizaron con doble dígito en puntos.

La ofensiva fue liderada por Jair Santiago, quien aportó 26 puntos (25 en ataques y uno en bloqueo). Le siguieron Nick West con 14, Francisco Guzmán con 13, Jonathan Rodríguez con 12 y Jovanny Torres con 11.

PUBLICIDAD

Por Guaynabo, que sufrió su cuarta derrota consecutiva, Johansen Negrón fue la principal bujía ofensiva con 24 tantos, mientras que Inovel Romero añadió 13.

Los Mets continúan en el último lugar de la tabla con marca de 2-10 y apenas ocho unidades.