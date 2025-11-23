Opinión
23 de noviembre de 2025
83°aguaceros
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Patriotas de Lares escalan posiciones y hunden más a los Mets

Cinco jugadores en doble dígito impulsaron la victoria en cuatro parciales reñidos

23 de noviembre de 2025 - 12:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jair Santiago, de los Patriotas de Lares, lideró la ofensiva con 26 puntos sobre Guaynabo. (Suministrada / FPV)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Patriotas de Lares, con cinco jugadores anotando en doble dígito, lograron una valiosa victoria ante los Mets de Guaynabo en cuatro reñidos parciales, en el único partido programado para la jornada del sábado en la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM).

RELACIONADAS

Los marcadores fueron 25-19, 19-25, 27-25 y 25-23 en el Coliseo Mario “Quijote” Morales.

Lares había perdido sus últimos dos encuentros y descendido a la cuarta posición de la tabla. Con el triunfo, los Patriotas (8-4 y 23 puntos) regresan a la segunda plaza, que ahora comparten con los Plataneros de Corozal.

El colocador Luis Ruiz brilló con 37 asistencias, distribuyendo efectivamente el juego para cinco atacantes que finalizaron con doble dígito en puntos.

La ofensiva fue liderada por Jair Santiago, quien aportó 26 puntos (25 en ataques y uno en bloqueo). Le siguieron Nick West con 14, Francisco Guzmán con 13, Jonathan Rodríguez con 12 y Jovanny Torres con 11.

Por Guaynabo, que sufrió su cuarta derrota consecutiva, Johansen Negrón fue la principal bujía ofensiva con 24 tantos, mientras que Inovel Romero añadió 13.

Los Mets continúan en el último lugar de la tabla con marca de 2-10 y apenas ocho unidades.

Este domingo hay tres partidos en calendario: Naranjito en San Sebastián (5:00 p.m.), Adjuntas en Corozal (7:00 p.m.) y Yauco en Carolina (6:00 p.m.).

Patriotas de LaresMets de GuaynaboLiga de Voleibol Superior MasculinoVoleibol
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
