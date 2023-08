El esquina de los Caribes de San Sebastián, Pelegrín Vargas, hijo, así como el central de los Changos de Naranjito, Jonathan Rodríguez, no podrán jugar con sus respectivos equipos en la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) hasta una vez culmine la Copa Panamericana masculina.

Así lo aseguró el domingo el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), César Trabanco, quien explicó que ambos jugadores optaron por no participar en el evento que inicia mañana en Guadalajara, México. El torneo se extiende hasta el domingo.

“Pidieron estar fuera de la Selección. Se les dio esa opción, pero lo único es que no podrán jugar en ese lapso en el torneo superior. Sería desventaja para los otros equipos”, expresó Trabanco a El Nuevo Día.

Junto al sexteto boricua, dirigido por Ossie Antonetti, también competirán en la Copa Panamericana el anfitrión México, al igual que Cuba, República Dominicana, Chile, Perú, Brasil, Canadá, Colombia y Estados Unidos.

Vargas, quien a cuyo padre se le dedicará el torneo 2023 de la LVSM, tuvo un mensaje crítico a principios de julio para el voleibol boricua luego de lograr la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador.

En ese momento, el esquina –que fue seleccionado como Mejor Atacante de los Centroamericanos al registrar el mejor 49.44% de efectividad en 89 intentos, señaló que el seleccionado boricua “necesitaba más preparación”.

Trabanco sostuvo que se reunió con él (Vargas) para hablar de lo dicho.

“Nos reunimos, y aparentemente la versión fue otra, no como la presentaron. Honestamente, la relación es muy buena. No es una suspensión, simplemente es un arreglo que se hizo con los apoderados antes de iniciar el torneo”, abundó.

“Nosotros vamos a un Final Six y a un Norceca sin ningún jugador que esté jugando Superior. Pero para este primero, jugador que fuese convocado, jugador que tenía que ir. Está en juego la clasificación a los Juegos Panamericanos. Si no acudían, no podían jugar en la LVSM”, concluyó.

Vargas ya jugó con San Sebastián el pasado viernes, en la victoria 3-0 sobre los Mets de Guaynabo.

También Rodríguez, en el triunfo igualmente de tres sets sobre los Plataneros de Corozal.

Vargas se perdería el choque ante los Cafeteros de Yauco (miércoles) y Rodríguez el del sábado frente a los Indios de Mayagüez.

El conjunto boricua para la Copa Panamericana masculina quedó compuesto por el capitán y atacante, Omar Hoyos, seguido de Jamal Ellis Caraballo, Ismael Alomar, Antonio Elías Rodríguez, Ricardo Massanet, Klistan Lawrence, Howard García, Javier Torres, Kevin López, Emanuel Adames, Arnaldo Torres y Kevin Rodríguez.

Puerto Rico debuta el martes ante Estados Unidos, correspondiente a la acción del Grupo A.