8 de octubre de 2025
76°lluvia ligera
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico sigue invicto en el el torneo NORCECA Final Six que se celebra en Ponce

La Selección Nacional de voleibol masculino derrotó en cuatro parciales a México

8 de octubre de 2025 - 12:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Puerto Rico celebra una jugada durante el partido contra México. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Selección Nacional de voleibol masculino mantuvo su invicto en el torneo NORCECA Final Six con una victoria en cuatro parciales sobre la representación de México en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens de Ponce.

Los boricuas, que juegan para 2-0, enfrentan a Surinam (0-2) a las 8:00 p.m.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil desde el principio, pero nos aseguramos de prepararnos adecuadamente. Tenemos el potencial de ganar una medalla y estamos más que listos para esto”, expresó Jamal Ellis, opuesto de la selección nacional, tras la victoria, en un comunicado de la Federación Puertorriqueña de Voleibol.

Los parcial a favor de los locales fueron 25-20, 18-25, 25-16 y 25-19.

Puerto Rico inició el torneo el lunes con una victoria en cinco sets frente a República Dominicana.

La ofensiva de los anfitriones fue liderada por Ellis con 17 puntos (13 ataques, 4 bloqueos) y Pedro Molina con 15 (10 ataques, 1 bloqueo, 4 servicios directos).

Por México, Franky Hernández Milantony fue el más destacado con 17 puntos (15 ataques, 1 bloqueo, 1 servicio directo).

Selección Nacional de Voleibol masculinoNorcecaPuerto RicoMéxicoPonce
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
