Puerto Rico sigue invicto en el el torneo NORCECA Final Six que se celebra en Ponce

La Selección Nacional de voleibol masculino mantuvo su invicto en el torneo NORCECA Final Six con una victoria en cuatro parciales sobre la representación de México en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens de Ponce.

Los boricuas, que juegan para 2-0, enfrentan a Surinam (0-2) a las 8:00 p.m.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil desde el principio, pero nos aseguramos de prepararnos adecuadamente. Tenemos el potencial de ganar una medalla y estamos más que listos para esto”, expresó Jamal Ellis, opuesto de la selección nacional, tras la victoria, en un comunicado de la Federación Puertorriqueña de Voleibol.

Los parcial a favor de los locales fueron 25-20, 18-25, 25-16 y 25-19.

Puerto Rico inició el torneo el lunes con una victoria en cinco sets frente a República Dominicana.

La ofensiva de los anfitriones fue liderada por Ellis con 17 puntos (13 ataques, 4 bloqueos) y Pedro Molina con 15 (10 ataques, 1 bloqueo, 4 servicios directos).

