¡Y van a seguir! Navas-González ganan su quinto torneo consecutivo de playa en Norceca
Las boricuas derrotaron a Estados Unidos en la final del evento disputado en México
8 de septiembre de 2025 - 11:02 AM
Las puertorriqueñas María González y Allanis Navas consiguieron el domingo su quinta medalla de oro consecutiva en el Tour Norceca de Voleibol de Playa 2025, informó la confederación en un comunicado.
Lo hicieron viniendo de atrás para derrotar a las estadounidenses Michelle Shaffer y Rachael Kramer por 2-1 (14-21, 21-18, 15-9) en una emocionante final en Jalisco, México.
Al llegar al torneo como las principales favoritas, González y Navas volvieron a estar a la altura de las expectativas, extendiendo su racha invicta y ganando todas las etapas en las que han competido esta temporada: Juan Dolio, Puerto Cortés, Tamaulipas, Manzanillo y ahora Zapopan.
Navas expresó su orgullo por su compañera.
“María (González) siempre mantuvo la compostura durante el partido. Siempre saltamos a la cancha como guerreras, sin importar el marcador ni la altura de nuestras oponentes. Nos graduamos recientemente (de la universidad) y estamos entrenando al máximo, con el objetivo de lograr las victorias que nos esperan. Seguiremos trabajando porque el camino es largo”, dijo Navas en declaraciones suministradas por Norceca.
Respecto al logro de ganar cinco medallas de oro consecutivas, González sostuvo que han asumido la actitud correcta.
“¡Es increíble! En cada partido entramos como si cualquiera pudiera vencernos, como guerreras, listas para luchar por cada punto, y creo que esa ha sido la clave para ganar estas cinco medallas de oro. No entramos pensando en ello, sino como si fuera un juego completamente nuevo”, destacó.
Para Shaffer y Kramer, la medalla de plata marca su primer podio de Norceca como equipo y el debut de Shaffer en un evento internacional. Kramer ya había conseguido el bronce el año pasado en Puerto Cortés.
En el partido por la medalla de bronce, Kailin Garrido y Maykelin Drik de Cuba superaron a Akash Grewal y Katarina Pantovic de Canadá por 2-0 (21-16, 21-19).
Esta es la segunda presea de bronce de la temporada para Kailin y Drik, tras haber conseguido el tercer puesto en Varadero.
