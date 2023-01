Por tercer año consecutivo se celebra el Certamen Nacional de Poesía Hiram Sánchez Barreto, un evento cultural organizado por la la Casa Yaucana: Taíndec, para honrar la vida y obra del joven poeta puertorriqueño Hiram Sánchez Barreto, fallecido el 7 de enero de 2018, víctima inocente del crimen en Puerto Rico, informa la organización en un comunicado de prensa.

El concurso, que ya abrió convocatoria -hasta el 28 de abril-, busca reconocer a poetas jóvenes mayores de 18 años, residentes en Puerto Rico, para que continúen el legado del escritor, hijo del exjuez Hiram Sánchez Martínez, coordinador del certamen, dotado de tres premios metálicos de $500, $200 y $100 para los primero, segundo y tercer premios.

“Mi hijo dejó publicados dos poemarios: La invención del desencanto y La palabra del pecado. Trabajaba en un tercer poemario cuando le sobrevino la muerte. También escribía prosa que hemos podido rescatar y habremos de publicar este año con el título “De una sentá”, indicó Sánchez Martínez en la comunicación. El título de esa publicación -que contará con varios escritos inéditos- responde al nombre de uno de los dos blogs literarios que tuvo el joven y en los que cultivó tanto la poesía como el cuento. El exjuez Sánchez Martínez dijo que la familia no descarta en el futuro publicar otros textos con material inédito que se encuentra en la que fue su computadora.

Según ha publicado este medio, Hiram Sánchez Barreto se destacó como poeta, pintor, cuentista, bloguero y fotógrafo. Su primer libro lleva dos ediciones, las cuales han sido prologadas por los poetas y profesores José Juan Báez Fumero y Elidio La Torre Lagares. El joven también fue ganador del XII Certamen Literario de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. En el 2011, ganó el Premio Internacional de Cuento Latin Heritage Foundation con su cuento “La idea”, incluido en la antología “Los ojos de la Virgen”, en la cual se reúnen 31 cuentos de autores latinoamericanos. Además de contar con dos poemarios, sus cuentos y poesía fueron publicados en las revistas literarias virtuales “En la orilla: Una virtual experiencia de la joven literatura puertorriqueña” y en “Corpus Litterarum”.

Bases del Tercer Certamen Nacional de Poesía Hiram Sánchez Barreto

1. Quiénes pueden participar: Personas mayores de 18 años residentes en Puerto Rico. No podrán participar los miembros de Taíndec ni sus familiares.

2. Número de poemas: Solamente podrá someterse un poema, escrito por una sola persona, con no más de 50 versos.El poema será original e inédito, no premiado anteriormente en ningún otro concurso. Un poema no impreso, pero publicado electrónicamente, no se considerará inédito.

3. Modo único de presentarlo: El poema se presentará mediante correo electrónico a la siguiente dirección: taindec@yahoo.com. En el espacio provisto para el “asunto”, en el mensaje del correo electrónico, deberá escribirse: “Participación en certamen de poesía de” y añadir el seudónimo del autor o autora. No podrán utilizarse siglas ni abreviaturas como seudónimo.

- El poema no se enviará como parte del texto del mensaje de correo electrónico, sino como anejo, en un solo documento de Word. El documento de Word será a doble espacio, con tipo de letra Times New Roman o Arial o parecidas, cuerpo (font) tamaño 12, y márgenes no menores de una pulgada. No se aceptará una copia escaneada del poema en manuscrito ni documentos en formato PDF. El título de este documento de Word será: «Poema de» debiendo añadirse entonces el seudónimo del autor o autora, seguido por el título y texto del poema. Este será el único documento que pasará al jurado.

- Se incluirá un segundo documento de Word, como anejo, cuyo título será: «Datos personales de» debiendo añadirse entonces el seudónimo del autor o autora. En este segundo documento figurará: (1) el título del poema; (2) el seudónimo del autor o autora; (3) sus datos personales como nombre y dos apellidos, dirección postal, dirección residencial (si fuese diferente), dirección electrónica, página en cualquier portal de la Internet, si la tuviera, y los teléfonos de contacto; y (4) una certificación del autor que solamente dirá: “Certifico que este poema no ha sido publicado en ningún medio impreso ni electrónico”. Este segundo documento de Word no pasará al jurado ni será conocido por este.

- Ninguna información que aparezca en estos dos documentos de Word será incluida como parte del texto principal del correo electrónico. De hecho, no será necesario escribir nada como mensaje. Sobre todo, el nombre propio del autor o autora no deberá constar en el cuerpo del mensaje del correo electrónico, aunque sí el pseudónimo. NO se considerará infringida esta norma por el solo hecho de que el nombre propio o algún fragmento de él sea total o parcialmente parte de la dirección de correo electrónico del participante.

- Solamente deberá enviarse un solo correo electrónico que incluya como anejos ambos documentos de Word a los que se refiere esta sección. No deberán enviarse el poema y la hoja de datos personales en correos electrónicos separados.

4. Fecha límite de recepción: El plazo para presentar el poema al certamen expirará el martes, 28 de febrero de 2023, a las 11:59 p.m. Se tendrá como correcta la fecha y hora generada por el correspondiente servicio electrónico utilizado.

5. Coordinador o coordinadora del certamen: El presidente o presidenta de Taíndec designará una persona para que coordine todo lo relacionado con el certamen. Esta persona recibirá todas las participaciones y se asegurará de que estas cumplan con las bases del certamen. En caso de incumplimiento de las bases, en todo o en parte, este lo notificará al participante. Si tal incumplimiento fuese subsanable, le dará la oportunidad para que lo subsane. De no subsanarse el incumplimiento o de este resultar insubsanable, descalificará la participación. Una vez expirada la fecha límite de recepción del poema establecida en la § 4, la persona coordinadora remitirá todos los poemas calificados a los miembros del jurado, y no podrá revelarle a estos la identidad real de ningún participante hasta tanto se haya rendido el laudo. Una vez reciba el laudo, la persona coordinadora lo notificará al presidente o presidenta de Taíndec.

6. Jurado y laudo: El jurado estará compuesto por el presidente o presidenta de Taíndec (o la persona en quien este/a delegue) y por dos poetas que hubiesen publicado algún libro de poesía o, en su defecto, por críticos literarios, escritores o profesores de literatura, seleccionados por los miembros de Taíndec o la persona en quienes estos deleguen. El jurado deberá evitar comunicarse con cualquier persona que le revele o de algún modo sepa que es un/una participante del certamen. El jurado tendrá potestad para tomar las decisiones que considere apropiadas respecto a los poemas participantes a la hora de interpretar estas bases (salvo la dotación del premio) e, incluso, declarar desierto el premio, si así lo cree procedente. El laudo del jurado será por mayoría de sus tres miembros y será final e inapelable.

7. Premio: Habrá un primer premio que estará dotado de quinientos dólares ($500); un segundo premio de doscientos dólares ($200), y un tercer premio de cien dólares ($100). A discreción del jurado podrán hacerse una o más menciones honoríficas, pero sin dotación de premios económicos. En caso de que se declarare desierto alguno de los premios, Taíndec, a su discreción, tendrá la prerrogativa de distribuir su importe, a partes iguales, entre los participantes que hubiesen obtenido alguno de los demás premios o, en su defecto, de alguna mención honorífica, si la hubiere.

8. Publicación del poema ganador: El poema ganador y todos los demás poemas sometidos podrán ser publicados en los medios impresos o digitales que determine Taíndec, por lo cual se entenderá que los participantes han asignado sus derechos de autor para estos fines únicamente, pero reteniendo los suyos para cualquier otro propósito.

9. Entrega de premios: Los premios, lo mismo que las menciones honoríficas, si las hubiere, se entregarán durante la ceremonia en memoria del poeta Hiram Sánchez Barreto durante la XVI Jornada de Recordación de Francisco Lluch Mora, durante el mes de abril o mayo de 2023, según Taíndec determine. Posteriormente se avisará la fecha concreta. Es imprescindible la asistencia del autor o autora galardonado/a al acto de entrega de los premios. El hecho de no asistir, sin excusar su incomparecencia por justa causa, implicará que el autor o autora galardonado/a renuncia al premio, en cuyo caso su importe metálico se distribuirá conforme a lo dispuesto en la § 7 de estas bases.

10. Asuntos no previstos: Taíndec resolverá, conforme a su mejor criterio, cualquier asunto o controversia que surgiese en torno a la interpretación o aplicación de las bases de este certamen, que no fuesen de la competencia del jurado. La decisión de Taíndec al respecto será final e inapelable. La participación en la presente convocatoria supondrá la íntegra aceptación, de parte del participante, de las bases de este certamen y cualquier condicionamiento que sea incompatible con lo dispuesto en estas bases sobre el uso de cualquier poema sometido se tendrá por no puesto o conllevará la descalificación del participante, a opción de Taíndec.