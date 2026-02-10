Abre la primera escuela dirigida a futuros exponentes urbanos en Puerto Rico

El exponente urbano Jowell extendió hoy, martes, los brazos hacia arriba en señal de agradecimiento justo en el momento en que el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, y el niño Melvin “El payasito” inauguraron el plantel escolar “San Juan Urbano: Academia de Música y Arte” en Punta Las Marías.

La expresión de alegría de Jowell representa la materialización de un sueño que muchos consideraron una locura del reguetonero, pero que el municipio de San Juan viabilizó con la transformación de una escuela cerrada y abandonada, (antigua Escuela María Martínez), a la creación de programa de horario extendido educativo (after school) dirigido a jóvenes de escuela superior con talento en la música y las artes urbanas.

“Los que me conocen saben que este sueño ha sido fuerte para mí. Recibí el rechazo en muchos de los lugares a los que fui a tocar puertas. Al principio, fue frustrante. Hasta cierto punto pensé que no iba a pasar nunca y había perdido las esperanzas. El alcalde Romero fue el que tuvo la iniciativa de buscarme para darle vida a esto que estaba muerto. Pensé que esto no iba para ningún lado. Fue la única persona que me encontré en el gobierno que no me vio como un loco al principio y le quiero dar las gracias por eso, porque honestamente tuvo la visión que nadie más tuvo y eso lo van a ver ahora en la ejecución”, comentó el reguetonero previo al corte de cinta de la apertura de la escuela.

Con una inversión total de $2,218,754 de fondos ordinarios del municipio de San Juan, se inauguró, hoy, martes, la escuela y el programa educativo creado para una matrícula de 175 estudiantes, residentes de la capital. Entre los requisitos para ser parte del programa, se requiere que los estudiantes estén matriculados entre los grados de noveno a duodécimo, en escuelas públicas, escuelas alianza, instituciones privadas y educación en el hogar.

El pasado lunes comenzó la matrícula con 33 estudiantes y la misma se extiende, además, a jóvenes con necesidades especiales, para un enfoque inclusivo del proyecto educativo. Como parte de este esfuerzo, el 60% de los espacios se destinará a estudiantes bajo el nivel de pobreza y el 40% a estudiantes sobre el nivel, según detalló el alcalde de San Juan.

“El acceso a oportunidades educativas de calidad no puede depender del tipo de escuela ni de la realidad social de nuestros jóvenes. Este programa va dirigido a estudiantes de escuela superior interesados en el género urbano y las industrias creativas. San Juan Urbano es nuestra propuesta estratégica para la retención escolar y trabajar contra la deserción. En muchas ocasiones creamos escuelas especializadas en el deporte para que estudiantes que tienen el talento se desarrollen y completen su educación, y eso está perfecto y debe continuar. Del mismo modo pasa con estudiantes proficientes en matemática, tecnología, ciencias, y hay escuelas especializadas para ellos. Con esta iniciativa buscamos que los estudiantes que tienen habilidades en las líricas del género urbano, interés en las artes gráficas, musicalización, podcasters y youtubers puedan desarrollarse sin desertar en la escuela porque tienen un programa que los anima a estar en la escuela”, aseguró el alcalde.

De la inversión total de más de dos millones de dólares, $884,655 se destinaron a mejoras a la estructura del plantel escolar, $89,556 a equipo y materiales, $624,387 a equipo especializado para los salones adjudicado mediante subasta y $620,156 a la creación de módulos académicos y la operación del programa. Esta última partida servirá para pagar la nómina del personal docente, unos 12 profesionales, que impartirán los talleres y programas.

El diseño curricular y la operación académica están a cargo de Editorial Panamericana, entidad seleccionada por el municipio de San Juan para la creación y estructuración de los módulos académicos y del componente formativo.

¿Qué clases ofrecerán?

El programa educativo ofrecerá clases y talleres en producción musical e ingeniería de sonido, composición e interpretación, diseño gráfico, fotografía, filmación y producción audiovisual, coreografía, así como manejo de artistas y producción de eventos. Estas áreas están diseñadas para brindar a los estudiantes herramientas creativas y profesionales alineadas con las exigencias de la industria cultural y artística.

Según Romero, el propósito del currículo a cargo de la Editorial Panamericana fue asegurar una propuesta educativa alineada con estándares de calidad y pertinencia para estudiantes de escuela superior.

Joel Muñoz Martínez, nombre de pila de Jowell, añadió que el programa puede ser en el futuro emulado en otros países como República Dominicana y Colombia, donde se desarrollan talentos en el género urbano.

“Esta iniciativa representa la oportunidad de hacer las cosas de forma distinta y de no hacer cosas raras. Es ofrecer alternativas reales y acompañar a jóvenes que quizás hoy no ven claro su futuro. Que mejor que sea en la cuna, en Puerto Rico y que la primera sea aquí”, expresó Jowell.

La estructura abandonada fue transformada en un moderno plantel para el programa de San Juan Urbano. Los trabajos realizados incluyeron limpieza general, rehabilitación estructural, pintura, mejoras al sistema eléctrico, instalación de luminarias, rejas, puertas y ventanas de seguridad, aire acondicionado, cisterna, ampliación de facilidades sanitarias, instalación de internet y acondicionamiento de áreas académicas y de uso común.

La escuela cuenta además con un sistema de videovigilancia para reforzar la seguridad del plantel, con monitoreo en tiempo real desde el Centro de Operaciones Policiaca y el cuartel de la zona turística de San Juan.

El programa operará en horario extendido de 3:30 p.m. a 6:30 p.m., de lunes a jueves, desde el 9 de febrero hasta el 30 de junio de 2026. Durante el mes de junio, se ofrecerá en horario diurno de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., de lunes a viernes, con un calendario académico de 105 días.