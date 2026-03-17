Analizarán el racismo en Puerto Rico en la Cumbre Afro

La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, que celebra este año la quinta edición de la Cumbre Afro, del 16 al 20 de marzo, tendrá como tema central el análisis del racismo en Puerto Rico.

El encuentro académico y cultural reunirá a investigadores, artistas, estudiantes y líderes comunitarios para reflexionar sobre la historia, la identidad y los desafíos contemporáneos de las poblaciones afrodescendientes.

La escritora y profesora Mayra Santos Febres, investigadora principal del Centro de Investigación y Archivo Digital en Afrodescendencia (PRAFRO), explicó que la cumbre surge de la necesidad de conectar y visibilizar una producción intelectual que por décadas ha permanecido dispersa.

“Nos dimos cuenta de que hacía falta un instrumento para recopilar lo disperso”, señaló. “Ni siquiera sabíamos cuánta investigación o cuántos materiales se habían producido en estos 200 años en Hispanoamérica y el Caribe hispanoparlante”.

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Esa constatación llevó a la creación de un archivo digital que busca reunir estudios, textos y materiales sobre afrodescendencia, un esfuerzo que se inspira en instituciones históricas como el Centro Schomburg de Nueva York, dedicado al estudio de la diáspora africana. La edición de este año, además, está dedicada a la investigadora puertorriqueña Miriam Jiménez Román, quien durante años trabajó en ese centro y fue editora del influyente Afro Latino Reader.

La cumbre, explicó Santos Febres, también celebra su permanencia en un contexto difícil para la universidad pública. “Estamos celebrando porque hemos sobrevivido hasta ahora en estas condiciones de ataque continuo a la Universidad de Puerto Rico, sobre todo al recinto de Río Piedras”, dijo. “Este es un recinto de pensamiento crítico y de humanidades, y por eso esta cumbre es sobre las humanidades afro”.

Uno de los temas centrales del encuentro es el análisis del racismo en Puerto Rico, un fenómeno que, según la investigadora, no puede entenderse únicamente desde los modelos estadounidenses.

Santos Febres explicó que en la isla la realidad racial ha estado marcada por una larga historia de mestizaje y mezcla cultural. Desde el siglo XIX, destacó, la mayoría de la población no se ha identificado estrictamente como blanca o negra, lo que ha producido categorías raciales cambiantes. “Afrodescendiente es cualquier persona, de cualquier color de piel, que reconozca y afirme su afrodescendencia”, señaló.

Sin embargo, esa mezcla también ha contribuido a invisibilizar el racismo estructural. Según la profesora, en Puerto Rico se desarrolló lo que describió como un “racismo de integración forzada”, en el que el mestizaje se presenta como evidencia de armonía racial, mientras persisten desigualdades sociales y económicas vinculadas a la raza. “Se dice que aquí no hay racismo porque la gente se mezcla”, explicó. “Pero institucionalmente hay una invisibilidad y una devaluación muy grande de la afrodescendencia”.

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La académica recordó además episodios históricos que reflejan tensiones raciales, desde la fundación de comunidades negras libres mientras la isla pertenecía a España, hasta procesos de desplazamiento y marginación en lugares como Loíza, que se pueden trazar hasta la actualidad.

La cumbre también propone examinar críticamente los discursos tradicionales sobre la identidad nacional. Santos Febres sostuvo que los proyectos nacionalistas del siglo XX contribuyeron a construir una identidad puertorriqueña homogénea que, en muchos casos, dejó fuera las jerarquías raciales y las experiencias de las comunidades afrodescendientes.

“Las naciones crean identidades aglutinadoras que minimizan o borran esas historias”, afirmó.

Para la escritora, el desafío actual es reconocer identidades que trasciendan las fronteras nacionales. En ese sentido, destacó la importancia de pensar la afrodescendencia como una identidad transnacional que conecta a comunidades del Caribe, América Latina, África y sus diásporas. Ese enfoque también se refleja en la propia organización de la cumbre, que reúne a investigadores y participantes de distintos países y promueve alianzas académicas internacionales.

Desde su creación, el Centro PRAFRO ha impulsado proyectos de investigación, publicaciones y programas de formación para estudiantes universitarios. Según Santos Febres, uno de los logros más significativos ha sido el crecimiento del equipo estudiantil que participa en el centro.

“Empezamos con tres estudiantes y ahora tenemos 20”, explicó. Muchos de ellos colaboran en proyectos de investigación, producción de archivos y creación de contenido digital sobre afrodescendencia. Entre las iniciativas más recientes figura un laboratorio de comunicaciones afrocentradas que produce entrevistas, minidocumentales y material educativo destinado a escuelas y comunidades.

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Además, el centro trabaja en la publicación de una antología de poesía y cuentos afro puertorriqueños que abarcarán obras escritas desde el siglo XIX hasta la actualidad. Con este trabajo buscan recuperar más de dos siglos de literatura que, según Santos Febres, rara vez se incluye en los currículos académicos.

Pero más allá de la investigación académica, la Cumbre Afro aspira a convertirse en un espacio de diálogo sobre los retos sociales y políticos del presente. Para Santos Febres, una de las claves para enfrentar la polarización contemporánea es volver a principios básicos de convivencia y reconocimiento mutuo. “Hay que empezar por reconocer la humanidad del otro”, afirmó. “Sin reconocer la humanidad del otro no hay posibilidad de organización política”.

La investigadora insistió en que ese diálogo requiere paciencia y una disposición a escuchar experiencias distintas. En su opinión, las redes sociales y los discursos polarizados han dificultado este proceso, pero no lo hacen imposible. En ese contexto, la cumbre busca reunir voces diversas de la experiencia afro para compartir investigaciones, experiencias y propuestas. La meta, según Santos Febres, es construir puentes entre comunidades, generaciones y disciplinas.

“Si el problema fue afrodiaspórico con la trata esclavista”, concluyó, “la solución también lo es con la afrodescendencia”.