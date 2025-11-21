Autorretrato de la famosa artista mexicana Frida Kahlo es subastado por $54.7 millones

Nueva York - Un inquietante autorretrato de 1940 de la famosa artista mexicana Frida Kahlo se vendió el jueves por $54.7 millones, convirtiéndose en la obra con el precio más alto vendida en subasta de cualquier artista femenina.

La pintura en la que Kahlo aparece durmiendo en una cama, titulada “El sueño (La cama)”, superó el récord que tenía “Jimson Weed/White Flower No. 1″ de Georgia O’Keeffe, que se vendió por $44.4 millones en 2014.

La venta en Sotheby’s también superó el propio récord de subasta de Kahlo para una obra de un artista latinoamericano. La pintura de 1949 “Diego y yo”, que representa a la artista y su esposo, el muralista Diego Rivera, se vendió por $34.9 millones en 2021. Se informa que sus pinturas se han vendido de manera privada por incluso más.

El autorretrato es una de las pocas piezas de Kahlo que ha permanecido en manos privadas fuera de México, donde su obra ha sido declarada monumento artístico. Sus obras en colecciones públicas y privadas dentro del país no pueden ser vendidas al extranjero ni destruidas.

ARCHIVO - Autorretratos de la artista Frida Kahlo, titulados de izquierda a derecha "Autorretrato con trenzas" (1941), "Autorretrato con monos" (1943) y "Autorretrato con mono pequeño" (1945), se exhiben como parte de la exposición "Frida y Diego: Pasión, política y pintura" en el High Museum de Atlanta, el 8 de febrero de 2013. (David Goldman)

La pintura proviene de una colección privada, cuyo propietario no ha sido revelado, y es legalmente elegible para la venta internacional. Algunos historiadores del arte han examinado la venta por razones culturales, mientras que otros han expresado preocupación de que la pintura, que fue exhibida públicamente por última vez a finales de la década de 1990, podría desaparecer nuevamente de la vista pública después de la subasta. Ya ha sido solicitada para próximas exposiciones en ciudades como Nueva York, Londres y Bruselas.

La identidad del comprador no fue revelada.

El cuadro

La pieza representa a Kahlo durmiendo en una cama de madera de estilo colonial que flota entre las nubes. Está cubierta con una manta dorada y enredada en vides y hojas trepadoras. Sobre la cama yace una figura esquelética envuelta en dinamita, similar a los Judas de papel maché artesanales de México.

Kahlo se representó a sí misma y los eventos de su vida de manera vibrante y sin reservas, vida que fue trastornada por un accidente de autobús a los 18 años. Comenzó a pintar mientras estaba postrada en cama, se sometió a una serie de dolorosas cirugías en su columna vertebral y pelvis dañadas, y luego usó corsés hasta su muerte en 1954 a los 47 años.

Durante los años en que Kahlo estuvo confinada a su cama, llegó a verla como un puente entre mundos mientras exploraba su mortalidad.

ARCHIVO - Los visitantes observan la pintura de Frida Kahlo titulada "Diego y yo", expuesta en la casa de subastas Sotheby's durante una presentación para la prensa en Nueva York. (Mary Altaffer)

Antes de la subasta, su sobrina nieta, Mara Romeo Kahlo, celebró la importancia de la próxima venta durante una reciente entrevista con The Associated Press en Ciudad de México.

“Estoy muy orgullosa de que ella sea una de las mujeres más cotizadas porque además, ¿qué mujer no se identifica con Frida, o qué persona no se identifica con Frida?” dijo. “Creo que todo mundo tenemos un cachito de lo que es mi tía en el corazón”.

Una noche de récord

La pintura fue la estrella de una venta de más de 100 obras surrealistas de artistas como Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst y Dorothea Tanning.

Kahlo resistió ser etiquetada como surrealista, un estilo de arte que es onírico y se centra en una fascinación por la mente inconsciente.

“Nunca pinté sueños”, dijo una vez. “Pinté mi propia realidad”.

En su nota de catálogo, Sotheby’s dijo que la pintura “ofrece una meditación espectral sobre la porosa frontera entre el sueño y la muerte”.

“El esqueleto suspendido a menudo se interpreta como una visualización de su ansiedad por morir en su sueño, un miedo muy plausible para una artista cuya existencia diaria estaba moldeada por el dolor crónico y el trauma pasado”, señala el catálogo.

ARCHIVO- Un retrato de Frida Kahlo realizado por el fotógrafo mexicano Wallace Marly se exhibe en el nuevo museo Casa Kahlo en la Ciudad de México. (Eduardo Verdugo)