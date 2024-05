Conoce al estudiante boricua que desea que Puerto Rico gane el certamen “Doodle for Google”

El estudiante puertorriqueño Luis Javier Corrada Fernández, quien se gradúa este mes de escuela superior, está contando las horas y los días no precisamente para su graduación, -aunque reconoce que es uno de sus grandes logros-, sino para el próximo 4 de junio cuando culminen las votaciones del certamen “Doodle for Google” de la empresa mundial.

Corrada Fernández quien se graduará este próximo, viernes 31 de mayo del Colegio Marista, en Guaynabo, con uno de los mejores promedios académicos de su clase, es la representación puertorriqueña en el concurso mundial de Google, en el que participan estudiantes de kínder a cuarto año de Estados Unidos o sus territorios.

El joven boricua compite entre la categoría de los grados de 10 a 12, siendo uno de los 55 finalistas que pueden ganar por votación popular. El principal ganador obtendrá una beca de $55,000 para sus estudios universitarios y otra partida en tecnología valorada en $50,000 para la institución educativa que representa el participante.

Se escogerán otros cuatro estudiantes por votación popular para un total de cuatro finalistas que podrán obtener $5,000 cada uno.

El graduando de cuarto año seleccionó el Colegio Marista, en Guaynabo, por la “excelente educación que he recibido desde prekinder hasta cuarto año y porque esto ayudaría a otros estudiantes”.

El cierre de las votaciones finaliza el 4 de junio de 2024 y a partir del día siguiente Corrada Fernández anhela recibir la notificación del concurso “‘My wish for the next 25 years”, que conmemora el 25 aniversario del popular buscador de información.

Es por ello que cada participante tuvo que crear un diseño proyectando su futuro en los próximos 25 años.

El estudiante que fue aceptado en Georgia Institute of Technology en Atlanta diseñó precisamente un arte que define su carrera universitaria, su patria y su deseo de establecerse en Puerto Rico una vez sea un profesional en el campo de la ingeniería biomédica.

Su dibujo se titula “Mi sueño and vision for my future”. Cada letra del nombre “Google” tiene un significado que va desde la carrera universitaria que eligió, los deportes, la conciencia y protección ambiental y el sentimiento y orgullo patrio.

El estudiante Luis Corrada, ganador de competencia de Google sobre la creación de un "doodle”. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Voy a estudiar ingeniería biomédica. Me gusta la biología, la ingeniería, la medicina y la tecnología y creo que puedo combinarlo todo. Cada una de las letras del dibujo tiene que ver con esa carrera futura. La G es de Biología; la primera O es del planeta debemos vivir en un mundo verde y feliz, la segunda O es de medicina; la otra G, de tecnología; la L es porque me gustan los deportes y la E es de Puerto Rico, de todo los que somos y por eso aparece el mapa”, explicó el joven que se propone regresar y trabajar en su patria.

Corrada Fernández, quien nunca ha tomado clases formales de arte o dibujo, desea que en los puertorriqueños apoyen su dibujo y voten por la única representación boricua en el certamen de Google. En su caso, fue en las actividades del colegio que empezó a dibujar carteles y diseñar pancartas.

“Esto ha sido una bonita experiencia. La gente me desea éxito, me dicen que votaron. Ir a las entrevistas en los medios y el ‘Behind the Scenes’ ha sido muy bueno. Ojalá y ese premio también caiga en Puerto Rico porque aquí tenemos mucho talento”, concluyó el estudiante a El Nuevo Día, en medio de los ensayos de la graduación.

Las votaciones culminan el 4 de junio. Las votaciones, al igual que en “La casa de los famosos 4”, reality que ganó la puertorriqueña Maripily Rivera, se hacen de forma digital y se puede votar todos los días.