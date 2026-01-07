“De Plaza Pa’ La Calle” servirá de anticipo para las Fiestas de la Calle San Sebastián
Del 7 al 11 de enero, en Plaza Del Caribe y Plaza Las Américas
7 de enero de 2026 - 10:56 AM
“De Plaza Pa’ La Calle”, una gran feria cultural, se llevará a cabo del 7 al 11 de enero en Plaza Del Caribe y del 8 al 11 de enero en Plaza Las Américas, como parte de las festividades de Reyes y las Octavitas. Además, ocurren a una semana de que comiencen las Fiestas de la Calle San Sebastián.
El evento reunirá a más de 165 artesanos locales, junto a una variada programación artística, educativa y familiar que incluye presentaciones de bomba y plena, música en vivo, talleres artesanales, demostraciones culinarias, comparsas y exhibiciones culturales, en un ambiente que celebra las tradiciones boricuas dentro de los centros comerciales.
“Con De Plaza Pa’ La Calle queremos extender la esencia de nuestras fiestas tradicionales a nuestros espacios, destacando el talento artesanal, la música y las expresiones culturales que forman parte de nuestra identidad como pueblo,” expresó Susana Santiago, directora de Mercadeo de Plaza Del Caribe. Por su parte, Carlos Ayala, gerente de Comunicaciones de Plaza Las Américas, añadió: “Este evento reafirma nuestro compromiso de servir como plataforma para preservar y difundir nuestra cultura, apoyando a los artesanos y acercando al público a nuestras raíces”.
Atrio Central | 7 al 11 de enero
Durante cinco días, el público podrá disfrutar de más de 40 artesanos, espectáculos culturales y actividades para todas las edades.
Programación destacada:
8 al 11 de enero
Plaza Las Américas contará con más de 125 artesanos, talleres demostrativos, presentaciones musicales y una exhibición especial de Trajes Representativos de Puerto Rico.
Calendario destacado:
Como parte central del evento en Plaza Las Américas, el público podrá apreciar una exhibición especial del Traje Representativo de Puerto Rico, curada por Joseph Da’Ponte, presidente del Puerto Rican Fashion History Council.
Reconocido por ley como símbolo de la identidad cultural nacional, el traje es el resultado de 91 años de investigación, con la colaboración de más de 250 personas y el respaldo de instituciones como la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Ana G. Méndez, la Compañía de Turismo de Puerto Rico y el Instituto de Cultura Puertorriqueña. La pieza integra elementos emblemáticos de la vestimenta tradicional femenina y masculina, y representa un legado cultural vivo para las presentes y futuras generaciones.
De Plaza Pa’ La Calle es una invitación abierta a celebrar la cultura puertorriqueña, apoyar el talento local y disfrutar de una experiencia llena de música, color y tradición.
Para más información, visite las redes sociales oficiales o las páginas web de Plaza Del Caribe y Plaza Las Américas.
