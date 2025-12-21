“E Pluribus Unum”: 12 miradas artísticas desde la madurez de la vida

Entrar en la exhibición “E Pluribus Unum” es como abrir una ventana a un descubrimiento colectivo. No uno que comenzó en la juventud, ni mientras estudiaban en la universidad, sino algo que se ha desarrollado sorpresivamente en una etapa más avanzada en la vida de un grupo de personas. Esta muestra de arte, localizada en el Museo Casa Escuté de Carolina, enseña que la creatividad no reconoce edades y que las ganas de explorar pueden despertar en cualquier momento de la vida.

Quienes recorran la muestra del colectivo Cre-Activos 55+ encontrarán acuarelas, acrílicos, dibujos, grabados, papel maché y medios mixtos, entre otros, que integran temáticas que van desde la flora y fauna isleña, hasta escenas cotidianas de nuestro diario vivir.

Pieza de arte de Virnalis Gonzalez Butler. (alexis.cedeno)

“A pesar de que todos los artistas que conforman la exhibición están retirados, ninguno de nosotros había creado obras de arte anteriormente”, explicó Evelyn Rivera Rivera, directora y coordinadora del grupo Cre-Activos 65+. “Es por eso por lo que queremos resaltar que la exhibición no está hecha para que el público venga a ver el arte de personas mayores, sino que somos artistas en cierne y personas que han tomado una determinación de hacer arte, pero que no sabían que tenían esa capacidad artística”.

Cre-Activos 55+

Esta iniciativa comenzó como una chispa creativa que surgió durante los talleres Proyecto La Vida es un Arte (LVA), que se llevaron a cabo en 2023 en el Museo de Historia, Antropología y Arte (MHAA) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. “Tuvimos unos talleres consecutivos para mayores de 55 años y, al terminarlos, la gente se quedó con los deseos de seguir pintando y haciendo arte, a pesar de que nunca nos habíamos dedicado a eso”, añadió Rivera Rivera, a quien se le ocurrió que el grupo continuara reuniéndose.

Evelyn Rivera Rivera es la directora y coordinadora del grupo Cre-Activos 65+ y también exhibe varias obras en la muestra "E Pluribus Unum". (alexis.cedeno)

A partir de ese momento, gracias a Lisa Ortega Pol, coordinadora de LVA y MHAA, el grupo ha seguido reuniéndose todos los martes, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., en las instalaciones del museo en Río Piedras. Inicialmente, se invitó a todos los participantes del taller, luego a los participantes de un taller de caricaturas y, últimamente, se han incorporado amistades, familiares y personas que se han enterado del grupo Cre-activos 55+ y les interesan las artes y la creatividad, según explicó María Santos Ortiz, una de las participantes del colectivo artístico.

De un grupo inicial de seis participantes, hoy ya son 12. Entre ellos está Benedicta Colón, Virnalís González Butler, Lourdes Pérez, Aniello Ramírez Figueroa, José A. Ramírez Figueroa, Mayra Soto Cueba, José Antonio Rivera-González, Irma Torres, Julio Turell y Awilda Vélez, además de las ya mencionadas Evelyn Rivera Rivera y María Santos. Todos ellos provienen de distintos campos profesionales.

Quienes recorran la muestra del colectivo Cre-Activos 55+ encontrarán acuarelas, acrílicos, dibujos, grabados, papel maché y medios mixtos, entre otros. (alexis.cedeno)

“Nos reunimos semanalmente, hacemos excursiones y tenemos talleres con artistas invitados. Los demás compañeros, si tienen un fuerte en algo, ellos nos comparten la información. Así nos hemos puesto un poquito más diestros”, explicó Rivera Rivera, al destacar que han recibido talleres de parte de Vicky Marie Ortiz, Adamaris Cruz López, Jessica Valiente, Olga Charneco, Oneida Matos y Lisa Ortega. Entre los lugares que han visitado para inspirarse y usar como modelo para sus pinturas y trabajos incluye el Jardín Botánico, la Isla de Cabras, el Bosque de Piñones, el Parque de Bombas en Ponce, el Centro Educativo de Antonio Martorell, y exposiciones de arte en el Museo de Carolina, Galería La Lineal y la Universidad Católica de Ponce.

Beneficios del arte

Para estas 12 personas, el impacto del arte en sus vidas ha sido profundo y evidente en los pasados meses, a tal punto que ha permitido que los participantes hayan expandido su visión del mundo a su alrededor.

Pintura en acrílico "Lávate las orejas", de José Antonio Rivera González. (alexis.cedeno)

“Ahora veo todo de una forma distinta. El arte me ha ayudado a organizar mi vida y a encontrar nuevas maneras de mirar lo cotidiano. Por ejemplo, cuando miro una sombrilla, no solo la veo como tal, sino que noto que está hecha de triángulos. Es una forma diferente de observar las cosas”, explicó José Antonio Rivera González, miembro del grupo Cre-Activos 55+ y profesor universitario retirado. “Además, es un estímulo para estar constantemente creando, ya que uno se envuelve y estás en otro mundo. En mi caso, es un mundo donde puedo apreciar más hasta la soledad. Porque eso me permite adentrarme en mí mismo y en mis cosas”.

Por otro lado, este tipo de dinámica también ayuda en términos sociales para hacer nuevas amistades y crear unión con otras personas. “A mí me ha ayudado muchísimo para socializar. De hecho, la mayoría de los integrantes del grupo me dicen que se sienten muy contentos por estar acompañados y por estar haciendo una misma cosa”, añadió Rivera Rivera, quien trabajó por 25 años como representante de ventas de una línea aérea. “El cambio que le da en la persona cuando comienza a hacer arte es evidente y bien marcado. Es transformador, de verdad que sí”.

Obra en medio mixto "El quinto elemento", del artista José Abinadab Ramírez Figueroa. (alexis.cedeno)

Sin duda, “E Pluribus Unum” no es solo una exhibición, sino que es un testimonio del poder de comenzar algo nuevo, del valor de compartir y de la valentía de explorar la creatividad tras la jubilación. Es una invitación a ver cómo el arte puede brotar en cualquier momento de la vida.

