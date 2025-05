Ednita Nazario le responde a los que limpian con su música

Hace un día bonito, un día perfecto. Buscas tu pequeña bocina de “bluetooth”, la prendes y buscas la musiquita que hace falta para animarte. Con la escoba en la mano, emprendes en la misión del día, mientras cantas a toda boca una canción de Ednita Nazario , que se escucha por toda la casa, y hasta por el vecindario. Pero eso no importa, porque ahora eres tú y la energía de diva que te habita contra el mundo. Este domingo, es domingo de limpieza.

Mientras se desvive con cada verso de ese clásico coro, “esta vida, sin ti no es nada, esta vida, si tu no estaaaaás…”, al final, con paño en mano, se hace evidente la realidad: quien canta no es Ednita, sino un muchacho limpiando su casa. Y así, la compañía inició su campaña “Limpieza de Show”.