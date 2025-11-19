El escritor Luis Rafael Sánchez recibirá Doctorado honoris causa en Literatura de la Universidad de Cartagena

El Consejo Superior de la Universidad de Cartagena otorgará al distinguido escritor, dramaturgo y profesor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez el Doctorado honoris causa en Literatura, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria literaria, intelectual y académica.

La ceremonia oficial se llevará a cabo el lunes, 24 de noviembre de 2025, a las 4:00 p.m., en el Aula Máxima de Derecho de esa prestigiosa institución colombiana, bajo la presidencia de su rector, Willian Malkún Castillejo.

Este reconocimiento rinde homenaje a una de las figuras más trascendentales de la literatura puertorriqueña y latinoamericana contemporánea. Luis Rafael Sánchez, profesor emérito del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, ha sido una voz esencial en la narrativa, el teatro y el ensayo del Caribe. Su obra, que incluye clásicos como “La guaracha del Macho Camacho”, “La pasión según Antígona Pérez”, “Quíntuples” y “En cuerpo de camisa”, ha trascendido fronteras y lenguas, situándolo entre los autores más estudiados y admirados del mundo hispano.

El galardón de la Universidad de Cartagena reconoce tanto su legado literario como su labor docente y su compromiso con el pensamiento crítico y la identidad puertorriqueña. Su trabajo ha contribuido de manera decisiva a la proyección del Caribe como espacio de reflexión cultural y estética.

Para Angélica Varela Llavona, rectora del Recinto de Río Piedras de la UPR, “este merecido reconocimiento, honra no solo a un autor de genio inconfundible, sino también a un maestro que ha formado generaciones de estudiantes en nuestra universidad. Luis Rafael Sánchez ha hecho de la palabra un instrumento de libertad y de conciencia”.

“Distinguido este año con la Cátedra Cervantes, para gloria de nuestra universidad, Luis Rafael ilumina con su obra la identidad puertorriqueña con profundidad, humor y ternura, y su legado intelectual reafirma el compromiso de nuestro recinto con la cultura y el pensamiento crítico. Celebramos con emoción este reconocimiento que también sentimos como propio y por el cual felicitamos cálidamente a este gran escritor”, añadió la rectora.