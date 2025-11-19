Opinión
19 de noviembre de 2025
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

El escritor Luis Rafael Sánchez recibirá Doctorado honoris causa en Literatura de la Universidad de Cartagena

La ceremonia oficial se llevará a cabo el lunes, 24 de noviembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - 1:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El escritor Luis Rafael Sánchez. (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Consejo Superior de la Universidad de Cartagena otorgará al distinguido escritor, dramaturgo y profesor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez el Doctorado honoris causa en Literatura, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria literaria, intelectual y académica.

RELACIONADAS

La ceremonia oficial se llevará a cabo el lunes, 24 de noviembre de 2025, a las 4:00 p.m., en el Aula Máxima de Derecho de esa prestigiosa institución colombiana, bajo la presidencia de su rector, Willian Malkún Castillejo.

Este reconocimiento rinde homenaje a una de las figuras más trascendentales de la literatura puertorriqueña y latinoamericana contemporánea. Luis Rafael Sánchez, profesor emérito del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, ha sido una voz esencial en la narrativa, el teatro y el ensayo del Caribe. Su obra, que incluye clásicos como “La guaracha del Macho Camacho”, “La pasión según Antígona Pérez”, “Quíntuples” y “En cuerpo de camisa”, ha trascendido fronteras y lenguas, situándolo entre los autores más estudiados y admirados del mundo hispano.

El galardón de la Universidad de Cartagena reconoce tanto su legado literario como su labor docente y su compromiso con el pensamiento crítico y la identidad puertorriqueña. Su trabajo ha contribuido de manera decisiva a la proyección del Caribe como espacio de reflexión cultural y estética.

Para Angélica Varela Llavona, rectora del Recinto de Río Piedras de la UPR, “este merecido reconocimiento, honra no solo a un autor de genio inconfundible, sino también a un maestro que ha formado generaciones de estudiantes en nuestra universidad. Luis Rafael Sánchez ha hecho de la palabra un instrumento de libertad y de conciencia”.

“Distinguido este año con la Cátedra Cervantes, para gloria de nuestra universidad, Luis Rafael ilumina con su obra la identidad puertorriqueña con profundidad, humor y ternura, y su legado intelectual reafirma el compromiso de nuestro recinto con la cultura y el pensamiento crítico. Celebramos con emoción este reconocimiento que también sentimos como propio y por el cual felicitamos cálidamente a este gran escritor”, añadió la rectora.

El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico se une a esta celebración, reconociendo en Luis Rafael Sánchez no solo a uno de sus más ilustres egresados y profesores, sino a un creador universal cuya palabra continúa inspirando a Puerto Rico y al mundo.

Tags
Luis Rafael SánchezLiteraturaUniversidad de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
