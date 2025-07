Luis Rafael Sánchez le hace frente al racismo en su nuevo libro

El racismo se ha extendido como una gran sombra sobre el subconsciente puertorriqueño, calando hasta lo más profundo de su psiquis, a lo largo de cinco siglos. El racismo que se da en países mestizos, como este, es uno difícil de combatir, porque no resulta tan directo como el que se vive en otros lugares del mundo, porque no proviene, necesariamente, del odio personal que personas blancas puedan sentir hacia personas negras. No, el racismo que existe en Puerto Rico es más siniestro, más silencioso, es un racismo internalizado a todos los niveles de la sociedad que habita como un virus resistente en las venas del país.

“A mí me asombra, me conmueve, que cuando estamos a punto de analizar naciones de la luna, estemos permitiéndonos tanta miseria acá en la Tierra. De hecho, me digo continuamente, ‘¿pero esto es lo que vamos a llevar como inversión de la calidad de los terrícolas? ¿Es que tendremos el valor de llevar allá a la luna nuestros prejuicios más ruines, más despreciables?’ No pensé que a estas alturas, cuando a lo mejor cualquier día hacemos explotar el planeta, todavía nos ofenda tanto la presencia de una persona negra entre nosotros, y no se diga cuando esa persona negra entra a ser parte de nuestra familia”, opinó.