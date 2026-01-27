El legado de Vincent van Gogh: descendiente del famoso pintor visita Puerto Rico
Vincent Willem van Gogh estará en el Museo de Arte de Puerto Rico el 29 de enero
27 de enero de 2026 - 11:10 PM
27 de enero de 2026 - 11:10 PM
Van Gogh está sentado en la butaca roja de un pequeño teatro. El espacio es de poca luz y silencioso, como la calma de una noche estrellada bajo cielos lejanos en el tiempo y en la distancia. Tiene el pelo blanco y corto, con una pollina dividida en el medio. Un par de ojos claros resaltan entre sus facciones discretamente europeas. Son los mismos ojos que aparecen en decenas de autorretratos pintados a lo largo de una vida trágicamente corta. Vincent Willem van Gogh tiene los mismos ojos claros que su tío bisabuelo, el pintor holandés Vincent van Gogh.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: