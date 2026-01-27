Van Gogh está sentado en la butaca roja de un pequeño teatro. El espacio es de poca luz y silencioso, como la calma de una noche estrellada bajo cielos lejanos en el tiempo y en la distancia. Tiene el pelo blanco y corto, con una pollina dividida en el medio. Un par de ojos claros resaltan entre sus facciones discretamente europeas. Son los mismos ojos que aparecen en decenas de autorretratos pintados a lo largo de una vida trágicamente corta. Vincent Willem van Gogh tiene los mismos ojos claros que su tío bisabuelo, el pintor holandés Vincent van Gogh.