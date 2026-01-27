Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

prima:El legado de Vincent van Gogh: descendiente del famoso pintor visita Puerto Rico

Vincent Willem van Gogh estará en el Museo de Arte de Puerto Rico el 29 de enero

27 de enero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vincent Willem van Gogh estará en Puerto Rico para ofrecer una charla en el Museo de Arte de Puerto Rico. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

Van Gogh está sentado en la butaca roja de un pequeño teatro. El espacio es de poca luz y silencioso, como la calma de una noche estrellada bajo cielos lejanos en el tiempo y en la distancia. Tiene el pelo blanco y corto, con una pollina dividida en el medio. Un par de ojos claros resaltan entre sus facciones discretamente europeas. Son los mismos ojos que aparecen en decenas de autorretratos pintados a lo largo de una vida trágicamente corta. Vincent Willem van Gogh tiene los mismos ojos claros que su tío bisabuelo, el pintor holandés Vincent van Gogh.

RELACIONADAS
Tags
Museo de Arte de Puerto RicoVincent Van GoghArtes plásticasArte
ACERCA DEL AUTOR
Víctor Ramos Rosado
Víctor Ramos RosadoArrow Icon
Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 27 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: