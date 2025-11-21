Opinión
21 de noviembre de 2025
79°ligeramente nublado
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La historia de la salsa llegará al museo Smithsonian

La muestra abrirá al púbico en la primavera de 2026

21 de noviembre de 2025 - 7:23 PM

Puente era llamado el "rey del timbal" pero tocaba varios instrumentos, entre ellos el piano, batería y trompeta. (Archivo)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

El Smithsonian, a través del National Museum of the American Latino, lanzará en la primavera de 2026 una nueva exhibición bilingüe titulada “¡Puro Ritmo! The Musical Journey of Salsa”, ubicada en la Galería Latina de la Familia Molina de la institución.

RELACIONADAS

La muestra explora cómo la salsa nació de sus raíces afrocubanas en La Habana y se transformó en un fenómeno cultural en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos. Con cerca de 300 objetos, los visitantes podrán apreciar instrumentos, vestuarios de escena, portadas de discos, fotografías y memorabilia que relatan la evolución del género.

Entre los protagonistas de la exposición figuran iconos como Tito Puente y Celia Cruz, así como artistas menos conocidos que también contribuyeron al crecimiento y diversificación de la salsa.

Más allá de los grandes nombres, la exhibición pone énfasis en las comunidades que hicieron de la salsa una tradición de barrio, un vehículo de identidad y un lenguaje de resistencia cultural. Para adelantar lo que vendrá, ya se han ofrecido sesiones previas virtuales y una presentación a modo de “sneak peek”, aunque los detalles de los contenidos todavía no quedan completamente claros.

Con “¡Puro Ritmo!”, el Smithsonian busca reafirmar su compromiso por visibilizar el legado musical latino y su profunda influencia en la historia cultural estadounidense.

La salsa se refiere al género musical resultante de la mezcla de ritmos cubanos, puertorriqueños y afroamericanos.Entre las décadas del 1930 al 1950, la salsa se convierte en un éxito comercial gracias a diversos músicos y cantantes como Andy Montanez (en la imagen), Willie Colón, Héctor Lavoe, Ismael Rivera, Rubén Blades, entre otros. Willie Rosario celebró sus 100 años, el 27 de abril de 2024 con un concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
1 / 81 | Conoce a los artistas más emblemáticos que definieron la salsa puertorriqueña. La salsa se refiere al género musical resultante de la mezcla de ritmos cubanos, puertorriqueños y afroamericanos. - Suministrada

Tags
MuseosMuseos SmithsonianTito PuenteCelia CruzSalsa
ACERCA DEL AUTOR
Víctor Ramos Rosado
Víctor Ramos RosadoArrow Icon
Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
Popular en la Comunidad
Entretenimiento
