La historia de la salsa llegará al museo Smithsonian
La muestra abrirá al púbico en la primavera de 2026
21 de noviembre de 2025 - 7:23 PM
El Smithsonian, a través del National Museum of the American Latino, lanzará en la primavera de 2026 una nueva exhibición bilingüe titulada “¡Puro Ritmo! The Musical Journey of Salsa”, ubicada en la Galería Latina de la Familia Molina de la institución.
La muestra explora cómo la salsa nació de sus raíces afrocubanas en La Habana y se transformó en un fenómeno cultural en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos. Con cerca de 300 objetos, los visitantes podrán apreciar instrumentos, vestuarios de escena, portadas de discos, fotografías y memorabilia que relatan la evolución del género.
Entre los protagonistas de la exposición figuran iconos como Tito Puente y Celia Cruz, así como artistas menos conocidos que también contribuyeron al crecimiento y diversificación de la salsa.
Más allá de los grandes nombres, la exhibición pone énfasis en las comunidades que hicieron de la salsa una tradición de barrio, un vehículo de identidad y un lenguaje de resistencia cultural. Para adelantar lo que vendrá, ya se han ofrecido sesiones previas virtuales y una presentación a modo de “sneak peek”, aunque los detalles de los contenidos todavía no quedan completamente claros.
Con “¡Puro Ritmo!”, el Smithsonian busca reafirmar su compromiso por visibilizar el legado musical latino y su profunda influencia en la historia cultural estadounidense.
