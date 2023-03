El reto era muy grande. En las casi ocho décadas desde su fundación, nunca habían hecho algo así. Aunque ha sido la casa y la escuela de los mejores actores y actrices de Puerto Rico, aunque ha presentado las más importantes obras y producciones del canon dramático mundial, el Teatro Rodante de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, nunca ha llevado a escena un musical.

Hasta ahora.

Se trata de “Fantasticks”, una obra estrenada originalmente en 1960, que es un tipo de mezcla entre la historia de Romeo y Julieta con elementos de “Les Romanesques”, de Edmond Rostand. La historia sigue a dos jóvenes cuya unión sus padres prohíben. Tras una serie de giros y con la llegada de un misterioso bandido, la trama se convierte en una serie de eventos desafortunados que exploran la naturaleza del amor y la voluntad humana.

“Queríamos algo pequeño, musical pequeño, este musical originalmente es para ocho personas, pero audicionaron 96 y no sabíamos qué hacer porque fue muy difícil escoger solo ocho. Así que decidimos armar dos elencos, uno en inglés y uno en español”, explicó Edgar García, director del Teatro Rodante y profesor del Departamento de Drama. Al final, el número total de actores terminó siendo más de 30, con varios elencos para las dos versiones.

El proceso de audiciones fue uno extremadamente riguroso por la variedad de elementos que necesitan dominar los actores para los roles y tomó varias semanas.

El profesor García reflexionó sobre las dificultades de una obra como esta, en especial llevada a cabo por estudiantes que no necesariamente tienen el tiempo que una producción profesional requiere. Expresó sentirse muy orgulloso del esfuerzo y la disciplina de sus estudiantes.

“La clase se reúne cierto número de horas a la semana que no es como una producción que tú tienes 10 horas al día o tres meses. Ellos en realidad han completado el proceso individualmente. A veces yo los veía hasta las 11 o 12 la noche aquí con las coreografías”, sostuvo.

Aunque el reparto de personajes original es claro en cuanto al género de sus personajes, García y sus estudiantes decidieron romper con esa idea. “Hemos trabajado mucho con la representación y la diversidad. Queremos que cada uno de estos actores se exprese y tal y como es. Tengo estudiantes trans, tengo estudiantes no binaries, tengo estudiantes que están buscando su definición de género. Y no es usual, con este montaje, un montaje bastante establecido en lo que se considera una heteronormatividad. Estamos rompiendo con eso”.

Los estudiantes, por su parte, se mostraron entusiasmados y afortunados de poder presentar este musical. “Audicioné pensando que iba a ser el árbol número 40 y tampoco conociendo la pieza. Y sorprendentemente terminé con el personaje protagónico y de verdad ha sido una experiencia magnífica y ha sido un reto para mi formación como actor, bailarín y cantante, porque pensé que no lo iba a poder hacer. Me redescubrí de muchas maneras y por eso estoy bien agradecido de darme la oportunidad de audicionar” dijo Yadiel Vispo, quien hace del personaje de “Matt” y está en su cuarto año de estudios universitarios.

Con él coincidió Mara Cruz, quien interpreta a “El Mimo” en la versión de español. “Ha sido increíble poder compartir con todas estas personas tan espectaculares y tener la oportunidad también de presentar un personaje que no habla y no canta, que me retó a trabajar con mi corporalidad, que como actriz me ayudó a ver qué otras cosas yo puedo tener y llevar a la mesa en el momento de presentar y traer una historia a la vida. Estoy bien emocionada de poder presentar al público lo que somos capaces de hacer”.

La estudiante Fabiola Hernández tuvo, quizás, uno de los retos mayores, pues le da vida al personaje de “El Gallo”, un bandido que ayuda a mover la trama y que ha sido usualmente establecido como masculino. “Lo más difícil fue dentro de esta pieza interpretar al personaje que se me dio que es El Gallo, que normalmente es interpretado por hombres. Así que crear ese personaje más o menos desde cero y construirlo junto a mis compañeros. Fue un proceso bien interesante”.

Los estudiantes coincidieron en que quisieran que la puesta en escena también inspirara a próximas generaciones a perseguir carreras en el mundo del teatro. Históricamente, el Teatro Rodante ha jugado un rol clave en motivar a jóvenes y niños a estudiar drama.

El profesor Edgar García tiene fe en que las personas que asistan a la obra se llevarán gratos recuerdos y una gran experiencia teatral. “El público va a salir cantando y feliz porque es una obra muy linda. Es un clásico. Es una obra mágica sobre la deconstrucción del amor romántico versus el amor práctico y sobre gente creciendo en la vida. Y al final da un mensaje de que el amor puede sanarlo todo”.

‘Fantasticks’ se presentará en inglés y en español a partir del 23 de marzo de 2023 en el Teatro Julia de Burgos, en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. La entrada será libre, por orden de llegada. El jueves 13 de abril y el viernes 14 de abril se presentarán funciones especiales, en español e inglés, respectivamente, en el Teatro Victoria Espinosa como parte del Festival de Teatro Universitario del Instituto de Cultura Puertorriqueña.