25 de septiembre de 2025
77°nubes dispersas
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Elsa y Fred” con Jacobo Morales y Johanna Rosaly llega al cine

La cinta estrenará en las salas Fine Arts de Caribbean Cinemas el jueves 25 de septiembre

25 de septiembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jacobo Morales, actor y cineasta puertorriqueño, ensayando para la obra teatral "Elsa y Fred" a sus 90 años. La actriz Johanna Rosaly tomando el papel de Elsa. (GFR Media)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

Luego de su exitosa corrida teatral, la obra “Elsa y Fred”, protagonizada por Jacobo Morales y Johanna Rosaly da un paso monumental para el teatro puertorriqueño: la pieza, tal como fue presentada en los escenarios, llega al cine. Pero no se trata de una adaptación cinematográfica, la obra fue grabada mientras se presentaba en el teatro y ahora, esa versión filmada se presentará en las pantallas de los cines Fine Arts de Caribbean Cinemas. Es un experimento que seguramente sea uno de los primeros de su clase en la isla.

Este tipo de presentaciones grabadas y llevadas a cine son comunes en otras partes del mundo, pero en Puerto Rico, debido a las dificultades técnicas y los costos, además de los retos que enfrenta la escena teatral en sí misma todos los años, no se han hecho con frecuencia.

A sus casi 91 años, Jacobo Morales, quien da vida a “Fred”, dijo sentirse afortunado y muy feliz de haber podido formar parte de este proyecto.

“‘Elsa y Fred’ fue otra experiencia maravillosa en el teatro. Estaba en el teatro y el teatro para mí tiene tanto significado. Y luego, la primera experiencia fue en el teatro donde yo empecé hace muchos añitos, porque yo empecé en estos bretes en el 1949, teniendo yo 14 años. Comenzar este proyecto en el Teatro Tapia, tuvo un significado muy especial. Y, además, desde los comienzos el proyecto no solamente gozó del apoyo del público, también a medida que iba desarrollándose podía captar la armonía que había en el grupo, la dedicación que había en el grupo de trabajo y ese ambiente fue incomparable”, relató el actor.

Filmada en el icónico Teatro Yagüez de Mayagüez, la película busca capturar la magia que Morales y Rosaly compartieron en escena, ahora inmortalizada en el cine. La cinta combina el talento y la sensibilidad de ambos artistas, quienes han sido pilares del teatro, la televisión y el cine en Puerto Rico

“Ahora la podrán ver en pantalla, pero no está muy distante de lo que fue en escena, porque no estamos tratando de adaptarla al cine, es utilizar la cinematografía para llevarla lo más parecido posible a como fue representada en el teatro”, comentó Morales.

El actor y cineasta también reflexionó sobre lo que una historia como esta puede representar en el mundo actual y el mensaje que tiene que ofrecerle a los diversos públicos que vayan a verla.

Esta obra le dice a las personas que hay sentimientos que son para toda la vida y todas las épocas. El amor como punto de partida, el humanismo, las ilusiones, el aspecto poético de la vida también, que no puede echarse a un lado. La hermandad, la confraternidad, todo está presente y a la vez responde a una época, pero responde y concuerda con épocas anteriores que también han tenido en esencia esa misma trayectoria”, dijo.

“Elsa y Fred” estrenará en las salas Fine Arts el jueves 25 de septiembre.

ACERCA DEL AUTOR
Víctor Ramos Rosado
Víctor Ramos RosadoArrow Icon
Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
