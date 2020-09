El director y dramaturgo Juan González Bonilla sufrió un accidente grave y se encuentra en cuidado intensivo, según confirmó el productor Joseph Amato.

Amato dio a conocer ayer la noticia de su cuenta de Facebook, a pesar de que un principio deseaba mantenerlo de manera privada, pero ante el estado crítico del director entendió que lo prudente era darlo a conocer.

“Saludos amigos, hoy me dirijo a ustedes para pedirles oración por mi querido Juan, ha tenido un grave accidente y está en intensivo, estable pero hay que operararlo pues tiene el lado derecho del rostro fracturado, un ojo muy mal, costillas rotas … en fin estamos pasando un momento muy crítico. Le doy gracias a Anamín Santiago que guardo mi pedido ayer de privacidad, pues la verdad hemos estado en crisis. Pero sabiendo que Juan tiene mucha gente que lo quiere no puedo privarlo de sus oraciones para que se recupere así que he decidido dejárselos saber. Gracias a todos por siempre apoyarlo y quererlo. Cuando pueda daré más detalles. Un abrazo. Joseph”, escribió Amato en Facebook.

Amato no ha informado en qué hospital el dramaturgo recibe las atenciones médicas. Tampoco se ha revelado qué tipo de accidente tuvo el director.

La trayectoria teatral de González Bonilla inició desde la adolescencia. Son múltiples los proyectos que ha dirigido en las tablas del país y en el 1970 fundó junto a Amato la compañía teatral Producciones Candilejas, la cual se mantuvo activa hasta el año pasado. La compañía tiene en su catálogo un centenar de obras producidas localmente.