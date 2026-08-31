Francis Rosas contempla una decisión que jamás había considerado: ser un donante

El actor y presentador Francis Rosas admite que desde que leyó por primera vez el libreto de la obra “El Favor” contemplaría donar esperma para ayudar a un amigo a convertirse en padre.

Esa idea no había divagado en su cabeza, hasta ahora que revela que lo podría considerar después de una extensa reflexión donde pueda evaluar las ventajas y desventajas.

“Estoy un 51% de que sí ayudaría a mi mejor amigo, a un 49% que no. Tendría que ser una conversación bien extensa, algo bien seguro, pero lo pensaría. Igual presentaría otras opciones. Desde que empecé a leer este libreto me pasa por la mente todos los días y utilizo de ejemplo a mis mejores amigos”, confesó el actor que forma parte de la comedia “El Favor”, obra escrita por la actriz y dramaturga española Susanna Garachana y que se presentará por primera vez en Puerto Rico.

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La obra estaba pautada para presentarse en el Teatro Tapia en San Juan, pero la producción canceló las fechas. Por lo pronto la pieza tiene programado presentarse en Mayagüez y la producción dará a conocer más adelante la fecha exacta de la puesta en escena.

Rosas reconoció que el tema de ser donante no lo inquietaba. En su caso, hace más de 20 años es padre, pero al ponerse en los zapatos de quienes anhelan abrazar la paternidad, lo ha visualizado.

“La realidad es que no fue como decir: ‘Mira, sí me pasó por la mente’, pero te aseguro que no le di mucho casco. Me pongo en la situación de que si no fueran papás, o sea, no tuvieran la oportunidad de ser papá. Definitivamente es una conversación bien profunda. Ayudar a la paternidad de otra persona… y ahora sabes que es verdad que vino de ti”, dijo el presentador del programa “PR en vivo” en TeleOnce.

El dilema de ser donante es uno de los argumentos la pieza teatral estaba pautada para presentarse en el Teatro Tapia en San Juan, pero que por ahora irá a Mayaguez.

Rosas abordará el estreno de la pieza junto a los actores Jasond Calderón, Víctor Santiago y Ricardo André Lugo en una comedia que promete risas al tocar los temas sobre la masculinidad, la amistad y la paternidad.

Precisamente, sobre el tema de la paternidad, señaló que ha sido la experiencia más importante de su vida. El actor tiene un hijo de 20 años y siempre lo ha visto como una bendición.

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“Ser papá es una bendición, pero es el reto más grande que tú vas a recibir en tu vida. A mí me cambió la vida para bien y es algo que siempre voy a exaltar. Es una oportunidad de hacer el bien, de enseñar, educar a una persona para el bien”, aseguró a modo de reflexión y satisfacción.

Rosas comparte, además, la crianza de la hija de su pareja, por lo que se siente pleno en ser parte del crecimiento de otro ser humano.

La obra “El Favor” reúne a los cuatro actores en una historia entre amigos en medio de ocurrencias, enredos y momentos inesperados. El libreto lleva al público a través de un viaje en que todos se podrían identificar mientras demuestran qué están dispuestos a arriesgar por sus amigos.

“A uno de ellos se le está haciendo difícil tener un hijo y recurre a sus amistades para que sean los donantes de esperma”, adelantó Rosas sobre la obra.

Entre los amigos se cuestiona quién realmente es padre ya que “papá es el que cría, no necesariamente por el ADN te define como padre”, sostuvo.

Desde esa situación en la obra se desarrollan una serie de situaciones incómodas y divertidas, que ponen a prueba la amistad.