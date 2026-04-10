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Gratis la entrada al Museo del Niño por celebración del Día del Niño

Además, habrá actividades especiales diseñadas para promover una mejor calidad de vida en la niñez

10 de abril de 2026 - 8:56 AM

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Actividad en el Museo del Niño. (Abey Charron)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

En un ambiente cargado de alegría, magia e ilusión y como un regalo para todas las familias en Puerto Rico, el municipio de Carolina celebrará el tradicional Día del Niño en los jardines del Museo del Niño de Carolina.

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El evento incluirá actividades especiales diseñadas para promover una mejor calidad de vida en la niñez y ofreciendo una experiencia inolvidable para los “Pequeños Gigantes” tanto de Carolina como de otros pueblos que dijeron presente.

La celebración también permitirá la entrada libre de costo al museo.

Durante la jornada los niños disfrutarán de una amplia variedad de espectáculos y actividades, incluyendo la participación del ilusionista Jorge Noda, el Circo Caravana, el Payaso Hommy, así como presentaciones musicales con personajes infantiles como Plim Plim y sus Amigos, el show de Spidey Amazing Friends, Moana & Maui Adventure y la Princesa Cinderella, entre otras presentaciones que se ofrecerán desde el anfiteatro del Museo y sus jardines. Además, se brindarán espacios educativos donde los niños y adultos podrán beneficiarse de clínicas de salud, la orientación de servicios municipales que benefician a la niñez y el ya esperado Mercado Guayabas, con una variedad de productos y hortalizas locales que van de la finca a la mesa.

“En Carolina creemos firmemente que el desarrollo saludable de nuestra niñez comienza con entornos seguros, con oportunidades de acceso a servicios integrados y con experiencias que fortalezcan tanto su bienestar físico como emocional. El Museo del Niño es uno de los proyectos más emblemáticos de nuestra ciudad, precisamente porque les da a los niños una forma divertida de aprender, de identificar sus fortalezas y preferencias profesionales al mismo tiempo que disfrutan de este espacio tan divertido para ellos. Este próximo sábado, 11 de abril, no solo celebraremos a nuestros niños, aquí estaremos protegiendo su futuro con responsabilidad y compromiso”, expresó el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte.

Como parte de la celebración, se llevará a cabo la Feria del Libro 2026, dedicada a resaltar el talento literario y fomentar el amor por la lectura desde temprana edad, con la participación de varias casas editoras de literatura infantil. En esta edición, se le rendirá homenaje a las destacadas autoras puertorriqueñas, Miriam Mercado Maldonado y Yolanda Arroyo Pizarro, quienes también participarán en narraciones de cuentos durante el evento, enriqueciendo la experiencia educativa y cultural de los asistentes.

Asimismo, el alcalde Aponte, aprovechará la ocasión para reafirmar su compromiso con la juventud carolinense, y entregará un donativo de $39,000 a las clases graduandas de nueve escuelas del municipio, como apoyo a sus actividades de culminación académica.

“El Día del Niño representa una oportunidad para llevar alegría, valores y experiencias significativas a la niñez, pues son estos momentos los que realmente perduran en la memoria de nuestros niños”, añadió el alcalde.

La celebración, que también permitirá la entrada libre de costo al museo para niños menores de 14 años, se vislumbra como una de las actividades familiares más esperadas del año en la Tierra de Gigantes.

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Carolina
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