La conversión hacia la evangelización se ha podido atestiguar en diversas personalidades como la de Héctor Delgado, quien se dio a conocer en el ambiente musical urbano como Héctor “El Father” y quien por más de 20 años ha dedicado su vida a predicar.

Si como lector le da con usar un buscador en la internet y escribe “Héctor el Father” podrá ver otro rostro, otra mirada y actitud, junto a todo un repertorio de canciones que lo llevaban a ser ese payaso, que se aleja totalmente del ser humano que es hoy.

El actual líder de Maranatha Ministries describe su vida anterior como una en la que llevaba puesta una máscara, que se quitaba cuando llegaba y se encerraba a las cuatro paredes de su habitación. Solo él sabía lo que allí dentro ocurría y ante todas las tempestades que se enfrentaba. No obstante, esas vivencias ahora saldrán de ese cuarto.

Su testimonio es uno que comparte, teniendo como finalidad, que otras personas se puedan identificar y servir de instrumento para tocar esa vida para que tome otro rumbo y se ponga al servicio de Dios

No es la primera vez que da a conocer su historia desde su conversión en el año 2008, pues su testimonio ha sido compartido en sus predicaciones. Incluso, su historia fue llevada al cine. Sin embargo, ahora por primera vez la llevará al teatro, bajo el título “El payaso: La verdadera historia de Héctor El Father”.

Desde antes de pandemia, según cuenta, era algo que se venía contemplando por parte de la presentadora y productora Alexandra Fuentes junto a su esposo David Bernier con la intención de llevar el testimonio de su vida al teatro.

“Esto fue algo que Dios lo puso en mi corazón hace varios años, luego de hacer la película. Dios puso en mi corazón hacer lo de la obra. Pero, hace dos años, se me acercó Alexandra y David para decirme que querían llevar el testimonio de mi vida al teatro. Y estuvimos ahí, esos dos años orándole a Dios y esperando cuál iba a ser el momento perfecto, y llegó”, expresó a El Nuevo Día.

Era una fachada lo que presentaba, por lo que Delgado asegura que esta obra será una con la que mucha gente se va a identificar, por no decir todas las personas. “En algún momento todos hemos hecho el papel de payaso, hemos salido de ese cuarto y hemos tratado de sonreírle a la gente cuando por dentro quizás nos estamos muriendo. Por eso, uno de los lemas de la obra es que en esa casi hora y media van a ir al cuarto de aquel hombre llamado ‘Héctor El Father’, donde nadie podía entrar”, señaló.

Esta vez cuando mire al público, no verá llenas las sillas de su congregación, sino de las butacas del Centro de Bellas Artes de Caguas, cuya puesta en escena está pautada para el sábado, 15 de abril, por lo que se trata de un reto diferente.

“Cuando ellos hicieron el acercamiento, para traer mi testimonio al teatro, sabíamos que teníamos que prepararnos para este reto nuevo, que -como he dicho desde el día uno-, yo me quito el sombrero ante los actores teatrales, ellos son otra cosa. He hecho película y varias cosas, pero la realidad es que una obra requiere de mucho sacrificio. Esta gente tiene un talento fenomenal”, manifestó Delgado, quien decidió “bajo la dirección de Dios” buscar qué era lo que le iban a presentar al público.

A diferencia de la película “Conocerás la verdad”, que presentó en 2018, para la adaptación de su historia al teatro, que fue escrita por Gil René y es dirigida por Axel Cintrón, será su habitación el escenario principal.

“Nos concentraremos en mi cuarto, donde nadie podía entrar, donde solamente entraba yo y la verdad con la que me confrontaba cada noche cuando me iba a acostar a dormir. En esta obra estamos hablando de ese payaso que cuando estaba en el cuarto se quitaba la máscara y se encontraba con él mismo y con la verdad que lo perseguía”, explicó mientras se encontraba en un salón para ensayar lo que será la puesta en escena.

La veterana actriz Linnette Torres es parte del elenco que acompañará a Héctor Delgado en la obra teatral acerca de su vida. (VANESSA SERRA DIAZ)

En esta encomienda, Delgado no estará solo, sino que contará con la participación de veteranos actores actores y actrices como Linnette Torres y Carlos Miranda. Contar con la experiencia de ambos era necesaria, según cuenta.

“Carlos Miranda fue la persona que nos ayudó y trabajó conmigo en la película. Recuerdo que cuando estábamos nerviosos, él era el que nos ‘coacheaba’ y cuando me dijeron de la obra, automáticamente el primer nombre que me salió fue en el nombre de él. Para mi es más que un placer, un privilegio, que él está aquí conmigo, que yo sé que me va ayudar porque, como te dije, esto es algo bien fuerte”, aseguró mientras resaltó la función del rol de Miranda como una muy importante porque es un personaje que quizás mucha gente en la vida real no le da mucha importancia, aunque sí lo sea, porque es quien conoce todo lo que pasa en el caserío. A eso, Miranda añade: “Soy el narrador omnisciente, la conciencia social y conciencia colectiva”.

Vivencias relacionadas

Como parte del elenco, se integraron personas que tampoco son actores, pero que sí han tenido una similitud de vivencias relacionadas con “el bajo mundo”, al contar con la participación especial de Alex Capó Trujillo, antes conocido como ‘Álex Trujillo’ y José Fuentes, antes ‘Pepo Loíza’.

“Mi vida en muchos momentos estuvo cerca de los residenciales, de los barrios. Hay un conocimiento público de que ahí fue que nació esta música. Y, ciertamente, cuando ven la obra se darán cuenta de por qué conectamos con estas personas que estamos trayendo a la obra, como Álex y Pepo. También para añadirle un peso de credibilidad. Eso es lo que queremos, que la gente vea en la obra lo que pasa día a día, no solamente en el cuarto, sino también fuera del cuarto, donde me tenía que poner la máscara de payaso”, reveló.

Mientras sonríe al decir que sus compañeros, que tampoco son actores, están igual de nerviosos que él, dice en plena confianza de que Dios les dará la sabiduría para hacerlo, pues todos van encaminados hacia la misma misión.

“Que las vidas vengan a Cristo. Alguien me preguntó, ¿y por qué ustedes tres están en la obra? Pues porque nosotros tres estamos en los caseríos, estamos yendo a las escuelas, adonde quiera que se nos abra una puerta para hablar de Jesús, ahí vamos a estar. Estamos llevando al mundo una esperanza. Los periódicos y las noticias, todo nos está diciendo que el Titanic se está hundiendo y alguien tiene que saber que todavía queda el Arca de Noé”, puntualizó Delgado.

Según explica, la pieza teatral se celebrará posterior a la Semana Santa, pues se trata de un periodo de reflexión donde la gente se acerca más a Dios y donde están más receptivos para escuchar el mensaje. Si hay algo a lo que el público debe estar dispuesto, enfatiza, es a ser confrontados con la verdad que se vive.

“Muchos no nos atrevemos a decir la verdad, que quizás yo la veo bien desde una perspectiva, Pepo la veía desde otra perspectiva y Álex desde otra, pero todos éramos unos payasos que por fuera reíamos, pero por dentro nos estábamos consumiendo. Que la gente entienda que tienen que quitarse la máscara para acercarse a Jesús. Un suicidio es una persona que no se quitó la máscara, una depresión crónica, es una persona que no quiere quitarse la máscara. Eso es lo que estamos llevando con esta obra, que la gente entienda que, mientras hay vida, hay esperanza. Que, si yo me la pude quitar, que si Álex se la puedo quitar, y que si Pepo se la pudo quitar, todos nos la podemos quitar y reconocer que sin Jesús no somos nada”, recalcó acerca de lo que fue y vivió por más de 15 años.

Campaña de siete días en la Semana Santa

Previo a la obra teatral, estará inmerso en lo que será la campaña evangelística “De la tarima al altar” con la que estarán visitando diversos pueblos de la isla para predicar. Estará acompañado de Julio Ramos, antes conocido como “Julio Voltio”; Georgie Berríos, antes “Gerogie Guanábanas” y Raymond Guevara, antes “Lary Over”. a estar este servidor vamos a mostrar los cuatro.

El lunes, 3 de abril estarán en la plaza pública de Ponce, el martes en la de Fajardo y el miércoles en la de Lares. El jueves estarán en el Parque Domingo Ruiz de Arecibo, el Viernes Santo enla cancha Edwin Puruco Nolasco de Coamo, el sábado en la Plaza Pública de Humacao y el domingo en la iglesia que pastorea, Maranatha de Río Grande y en la noche en la Iglesia Maranatha de Juncos.

Álex Capó Carrillo se atrevió a aceptar el reto

Para Álex Capó Carrillo, quien ha cumplido la promesa de evangelizar en la comunidad, también se trata de su primera experiencia actoral y en el teatro. Fue Delgado quien le hizo el acercamiento para que tuviera una parte en la pieza teatral.

“Le dije, ‘yo nunca lo he hecho’, pero me atrevo a aceptar el reto. Para mí es una manera de crecer en algo que yo nunca he practicado, de participar en una obra. Para mí ha sido enriquecedor, porque en la obra he visto cómo uno tiene que actuar, moverse, pararse, y aprender de memoria las partes que me tocan. Ha sido bien bonito”, expresó el joven, cuyo caso fue uno de mucha notoriedad, al ser arrestado en diciembre de 2006 luego de pasar años huyendo de las autoridades locales y federales, y ser señalado como uno de los criminales más buscados.

Esta oportunidad abre la puerta a que su historia, adem’sa de ser llevada al cine, pueda contemplarse que un futuro sea presentada en el teatro. Capó Trujillo fue sentenciado en el foro federal a 20 años de cárcel por cargos de conspiración, distribuir sustancias controladas como parte de una organización de narcotraficantes, por el uso de un arma de fuego y por portar un arma de fuego cerca de un plantel escolar. Además, fue condenado a 35 años por un cargo de asesinato a nivel estatal. En noviembre de 2021, quedó en libertad condicionada bajo la Junta de Libertad Bajo Palabra. De no violar las condiciones establecidas, cumplirá el tiempo que le resta el 10 de enero de 2024.

El pastor Héctor Delgado junto al exconvicto Álex Capó, durante un ensayo para la obra teatral. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Uno nunca cierra la puerta y si se diera el caso de hacer una obra de teatro, estoy dispuesto. Ya se piensa hacer la película. Han habido personas que se han ofrecido. Estamos esperando que todo se dé naturalmente, no soy de forzar las cosas. Si algo se da naturalmente, y es de Dios pues vamos a hacer la película. Y si algún día también se da naturalmente hacer una obra de teatro, pues se hace para llevar el mensaje”, mencionó el exconvicto.

Desde la temprana edad de 14 años se convirtió en un temido gánster que controlaba varios puntos de drogas del área metropolitana y su testimonio es uno que lleva a escuelas e iglesias. Actualmente, trabaja en la organización sin fines de lucro Fundación Azriel, fundada por el pastor y exreguetonero Héctor Delgado Román, como parte de su compromiso en libertad supervisada.

“Estamos en la misma función, estamos yendo a las escuelas a llevar el mensaje de prevención, estamos yendo a las iglesia, a las plazas, a predicar. Bueno, todos los días nos pasamos predicando. El fin es llevar el mensaje del evangelio, que fue lo que transformó mi vida, lo que transformó la vida de Héctor, cómo el Espíritu Santo transforma y cambia y Dios, que es verdaderamente un Dios que quiere tener una relación con el hombre, no es una religión, sino una relación”, explicó.

Capó Carrillo compartió que su esposa, una cantante cristiana de nombre Ixia Navarro, con quien contrajo nupcias meses luego de su liberación, lo ha ayudado a prepararse para su rol en la puesta en escena. Esta le grabó con la voz suya la parte que precede a su participación, seguida por la grabación de las líneas de él.

“Cuando salgo por las mañanas, pongo la grabación en el carro y así logro saber cuándo tengo que entrar en la escena y lo que tengo que decir. Esa dinámica es la que estoy haciendo a la mañana. Me ayuda a memorizar y a saber cuándo es que yo tengo que hablar”, indicó.

Este ha estado frente a multitudes, pero en este caso se enfrenta a algo totalmente diferente, que le permiten vivir otras emociones.

“Cuando yo salí (de prisión), pues Dios me había dado el conocimiento de la palabra y estar delante de las personas a veces provoca un miedo que te friza. Entonces yo le dije, ‘Señor, yo necesito que tú me des valor, ya me diste la sabiduría, pero dame valor para poder expresar lo que ya tú me enseñaste’. Entonces, Dios me ha dado el valor, que yo ni lo creo”, destacó.

“El valor me lo dio él, si es por mí me paralizo, no me sale ninguna palabra. Hay veces que no me viene ni un pensamiento, ni versículos de la Biblia ni nada. Me quedo en blanco. Tan pronto me ubico en el altar, ya de momento se va el miedo y comienzo a hablar”, añadió.