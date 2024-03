Isabel Ferré Sadurní se sumerge en el universo que existe dentro de una flor

Con tan solo ocho años, Isabel Ferré Sadurní comenzó a utilizar la fotografía como esa forma de mostrar la manera en la que veía el mundo. En lo que marcó el comienzo de un arte que pasó de ser una curiosidad a convertirse en su carrera profesional, la joven fotoperiodista tuvo como primera fuente de inspiración una flor. Lo que no sabía en ese momento era que, casi dos décadas después, esa planta se convertiría en protagonista de su primera exposición “Al adentrarse al alma...” que presenta hasta el 23 de marzo en la Galería Petrus, ubicada en Miramar.

“Mi primer sujeto a los ocho años fue una flor que yo retraté. Entonces en el 2015 me regalaron un arreglo de peonías. Saqué mi lente macro y empecé a tomar fotos ‘close-up’ de estas peonías. Entonces, a través de los años, siempre me he quedado con que quiero seguir investigando más sobre las peonías”, recuerda la fotoperiodista.

Cuando surgió la oportunidad de hacer la exposición, rápido vino a su mente trabajar este tema de las peonías -y otras flores como claveles y lirios- capturando su reflejo en espejos y cristales.

(Ramon "Tonito" Zayas)

“Quise tratar de imaginarme lo que puede ver un insecto dentro de esa flor, como es su perspectiva. Así que por eso traté de meterme lo más profundo posible y entonces así también se llama la exhibición, ‘Al adentrarse al alma’, porque cada vez trataba de cómo podía meterme más adentro de la flor o el reflejo de ella”, explica.

PUBLICIDAD

La fotoperiodista creó el escenario perfecto en su hogar y empezó a sumergir flores en fuentes de agua o rociándolas para mostrar texturas perspectivas de este elemento natural tan pequeño. Menciona que experimentó “con el movimiento, la difracción y refracción de luz a través de estos medios para revelar micropaisajes irreales y una poesía de texturas sublimes dentro de los pétalos”.

Ferré Sadurní se ha desarrollado en áreas como el fotoperiodismo y la fotografía de arquitectura y conservación de naturaleza. Posee un bachillerato en Antropología Cultural y Sociología de Northeastern University, en Boston, y ha mostrado una gran inclinación en capturar con su lente la belleza de la naturaleza, especialmente de elementos pequeños.

“Cuando empecé con la fotografía, no solo fue la flor, sino que siempre me maravilló el mundo pequeño, porque es un universo dentro de una cosita tan chiquitita. De chiquitita me quedaba sentada en una esquina, al lado del jardín de mi casa y me quedaba observando las flores y las plantas. En ese patio yo veía un mundo en el que también estaban los lagartijos, los pajaritos y todo tipo de insecto”, añade la fotógrafa, quien es amante de viajar y documentar lo que ve”, recuerda.

La muestra tiene 14 imágenes en formato grande de varios tamaños y la curó el fotógrafo Johnny Betancourt. No obstante, para llegar a esa cantidad, Ferré Sadurní estuvo un par de meses trabajando el concepto y tomó 4,000 fotos.

El proceso de selección de las imágenes fue otra experiencia muy personal, según cuenta la fotógrafa que asevera que se dejó llevar por la intuición, por esa sensación que sentía en el pecho cuando una imagen le llamaba más la atención que otra. Esa primera edición de imágenes la hizo con calma, en ocasiones con música, siempre buscando la manera de hacer que la tarea fuera divertida.

PUBLICIDAD

“Me dejé llevar por la intuición. No cogerlo tan en serio fue clave también. Ponía música, bailaba, me divertí haciendo eso. La parte técnica la tengo porque soy una fotógrafa profesional, pero en esta ocasión meterme más en la parte creativa. Quería que algunas fotos se vieran movidas, aun cuando muchas veces en mi trabajo no quiero que la foto se vea movida. Por eso pienso que también fue un proceso de dejarme ir, de aflojar”, menciona.