John Green da el salto a las novelas para adultos con “Hollywood, final”

El autor de obras favoritas de los jóvenes como “La culpa en nuestras estrellas” y “Buscando a Alaska” ha escrito una historia sobre el famoseo y la economía de la atención, “Hollywood, final”. Dutton Books, un sello de Penguin Random House, publicará la novela el 22 de septiembre.

Según Dutton, “Hollywood, Ending” se centra en dos jóvenes actores y en cómo sus vidas cambian a través de sus papeles en la película biográfica “Andy Warhol Never Gets Old”.

“Es un libro sobre la navegación por el amor y la pérdida, todo ello mientras se participa en los extraños y complicados intercambios de atención y traumas de la Internet social, que se ha convertido en algo que ya no está reservado sólo a las estrellas de cine”, dijo Green en un comunicado publicado el martes.

Su novela más reciente, “Turtles All the Way Down”, salió en 2017.