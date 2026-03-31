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John Green da el salto a las novelas para adultos con “Hollywood, final”

El aclamado escritor, conocido por bestsellers juveniles como “La culpa en nuestras estrellas”, publicará el libro en septiembre

31 de marzo de 2026 - 12:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El escritor John Green posa en su estudio de Indianápolis. (Michael Conroy)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La primera novela de John Green en casi una década es también una especie de debut: una obra de ficción para adultos.

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El autor de obras favoritas de los jóvenes como “La culpa en nuestras estrellas” y “Buscando a Alaska” ha escrito una historia sobre el famoseo y la economía de la atención, “Hollywood, final”. Dutton Books, un sello de Penguin Random House, publicará la novela el 22 de septiembre.

Según Dutton, “Hollywood, Ending” se centra en dos jóvenes actores y en cómo sus vidas cambian a través de sus papeles en la película biográfica “Andy Warhol Never Gets Old”.

“Es un libro sobre la navegación por el amor y la pérdida, todo ello mientras se participa en los extraños y complicados intercambios de atención y traumas de la Internet social, que se ha convertido en algo que ya no está reservado sólo a las estrellas de cine”, dijo Green en un comunicado publicado el martes.

Su novela más reciente, “Turtles All the Way Down”, salió en 2017.

Durante una aparición en la Universidad de Stanford en 2024, Green dijo que esperaba alejarse de la ficción para jóvenes adultos, explicando que se sentía más distante “emocional e intelectualmente” de ese grupo de edad.

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