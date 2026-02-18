Opinión
Julio Ramos llega con los pecados capitales al teatro

El actor presenta la producción unipersonal “7 Veces siete” en Santurce

18 de febrero de 2026 - 8:57 AM

El actor Julio Ramos. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El actor puertorriqueño Julio Ramos presenta su espectáculo unipersonal “7 Veces Siete” en el taller Agua Sol y Sereno en Santurce.

El tema de los pecados capitales sirve de enlace para siete historias comisionadas a los escritores puertorriqueños, Carlos Vega, José Luis Ramos Escobar, Gerard Paul Marín, Roberto Ramos Perea, Freddy Acevedo, Julio Ramos y Jorge González. En estos textos teatrales los autores presentan una visión contemporánea de los siete pecados capitales.

La pieza “7 Veces siete” estrenó en 2005 y ahora se presentará del 5 al 8 de marzo. La primera puesta en escena fue exitosa y se pudo presentar en diferentes ciudades y recintos universitarios con más de 30 funciones. De hecho en el 2010 hubo una función en la ciudad de Nueva York.

El concepto de esta producción es un unipersonal ejecutado por Ramos, quien, a través de múltiples disciplinas teatrales, recrea a un hombre en un viaje existencial agobiado por su realidad. En este montaje hay personajes rendidos ante su realidad, sin priorizar los valores universales que pasan a estar en un segundo plano. En la pieza se plantea cómo el código moral de los pecados capitales no ayuda a rescatar la mejor parte de la raza humana en dedio de una lucha existencial cargada de cuestionamientos filosóficos y a la misma vez cotidianos.

La producción no apta para menores de 15 años, además de ser liderada por Ramos, es dirigida por Iliana García, en un concepto de Ramos y García. La producción general está a cargo De la Legua Inc. Elvin Omar es asistente de dirección, Jorge Ramírez, trabaja diseño de iluminación, Roig Berríos, diseño de sonido y Leslie Van Zandt coordinación de vestuario.

Los boletos para disfrutar de esta pieza están disponibles en PRTicket .com

