La sátira policial “Ópera para idiotas” regresa a Puerto Rico

La obra teatral “Ópera para idiotas”, de la dramaturga uruguaya Analía Torres tendrá su gran reestreno en Puerto Rico los días 13 y 14 de diciembre en el Teatro Victoria Espinosa en Santurce.

Dirigida por Daniel Torres para Colectivo 7, la obra presentará lo real, lo absurdo y las batallas internas en un cuartel de policía donde se debate la ley y las decisiones entre lo correcto y lo criminal.

“Ópera para idiotas” podría situarse en un cuartel de policía en cualquier lugar de la Isla. Ahogados por una inusual ola de calor durante el mes de enero, los personajes deberán lidiar con sus problemas internos mientras que intentan mantener la ley. La obra mezcla comedia, drama, misterio e intriga a la vez que explora temas tales como la corrupción en las instituciones públicas, la marginalización social, la delincuencia, el cuestionamiento de la justicia y la complejidad de las relaciones humanas.

“Esto es una mezcla de la famosa película ochentosa ‘Police Academy’ y la famosa serie NYPD, pero que podría localizarse en cualquier lugar, hasta en Puerto Rico”, comentó Daniel Torres, director de la pieza. “El público encontrará comedia y situaciones inverosímiles, pero también encontrará momentos de dramatismo y temas para pensar en una realidad que nos arropa”.

“Ópera para idiotas” cuenta con la participación de los actores Guillermo Díaz, Jianna Pagán, Gabriel Villafañe, Caroline Vanessa Alicea y Nelson Rivera.

La obra de dos actos se reestrenarán en el Teatro Victoria Espinosa los días 13 de diciembre a las 8:00 p.m. y el 14 de diciembre a las 4:00 p.m.