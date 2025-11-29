Opinión
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La sátira policial “Ópera para idiotas” regresa a Puerto Rico

Se presentará en el Teatro Victoria Espinosa en Santurce el 13 y 14 de diciembre

29 de noviembre de 2025 - 11:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escena de “Ópera para idiotas” . (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La obra teatral “Ópera para idiotas”, de la dramaturga uruguaya Analía Torres tendrá su gran reestreno en Puerto Rico los días 13 y 14 de diciembre en el Teatro Victoria Espinosa en Santurce.

Dirigida por Daniel Torres para Colectivo 7, la obra presentará lo real, lo absurdo y las batallas internas en un cuartel de policía donde se debate la ley y las decisiones entre lo correcto y lo criminal.

“Ópera para idiotas” podría situarse en un cuartel de policía en cualquier lugar de la Isla. Ahogados por una inusual ola de calor durante el mes de enero, los personajes deberán lidiar con sus problemas internos mientras que intentan mantener la ley. La obra mezcla comedia, drama, misterio e intriga a la vez que explora temas tales como la corrupción en las instituciones públicas, la marginalización social, la delincuencia, el cuestionamiento de la justicia y la complejidad de las relaciones humanas.

“Esto es una mezcla de la famosa película ochentosa ‘Police Academy’ y la famosa serie NYPD, pero que podría localizarse en cualquier lugar, hasta en Puerto Rico”, comentó Daniel Torres, director de la pieza. “El público encontrará comedia y situaciones inverosímiles, pero también encontrará momentos de dramatismo y temas para pensar en una realidad que nos arropa”.

“Ópera para idiotas” cuenta con la participación de los actores Guillermo Díaz, Jianna Pagán, Gabriel Villafañe, Caroline Vanessa Alicea y Nelson Rivera.

La obra de dos actos se reestrenarán en el Teatro Victoria Espinosa los días 13 de diciembre a las 8:00 p.m. y el 14 de diciembre a las 4:00 p.m.

Los boletos están disponibles a través de PRTicket.com. Este es el tercer proyecto escénico de Colectivo 7 que busca reflexionar sobre realidades sociales y temas actuales de interés para los espectadores.

Teatro Victoria Espinosa
Redacción El Nuevo Día
