El aclamado dramaturgo de “Hamilton” es uno de los 21 nuevos miembros que se incorporan a la Academia Estadounidense de Artes y Letras , la sociedad honorífica de 127 años de antigüedad cuyos miembros actuales incluyen a Robert Caro, Jasper Johns y Meredith Monk. Todos serán formalmente recibidos durante una ceremonia en mayo en el complejo beaux arts de la academia en Upper Manhattan, no lejos del escenario del musical de Miranda, “In the Heights” .​

El director, dramaturgo y protagonista de musicales como "In The Heights" y "Hamilton" participó, junto a su padre, de la inauguración de la exhibición en la Galería Lin-Manuel Miranda.

Sobre la academia y sus otros miembros

La clase de 2025

“Recuerdo lo surrealista que fue estrechar la mano de escritores y artistas que había admirado desde lejos durante años”, dijo a la AP, señalando que muchos de ellos han fallecido desde entonces, incluidos Edward Said, Grace Paley, Shirley Hazzard y Francine du Plessix Gray.​

Otros escritores votados son el autor y redactor de The New Yorker Adam Gopnik, el novelista Chang-rae Lee, el autor y traductor Daniel Mendelsohn y el autor y dramaturgo Darryl Pinckney. Los artistas visuales además de Grosvenor y Dennis que serán incorporados son la artista y curadora Coco Fusco, el artista multidisciplinario Edgar Heap of Birds (nombre cheyenne: Hock E Aye Vi), la tejedora y artista textil Sheila Hicks, el artista conceptual Rashid Johnson, la fotógrafa An-My Lê, la pintora abstracta Charline von Heyl y el artista de instalaciones Fred Wilson.​