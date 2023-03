El programa de comedia “Entrando por la cocina”, se convirtió en una leyenda de la televisión puertorriqueña por varias razones, que a 23 años de estar fuera de la pantalla chica, su productor Luis Vigoreaux y la actriz Yasmín Mejías resumen en buenos libretos, personajes sumamente definidos y uno de los grupos de actores más sólidos y comprometidos en un proyecto televisivo.

Así ambos actores describen el éxito de “Entrando por la cocina” , espacio que se transmitió por 14 años por Wapa Televisión y que impartía humor en los hogares de miles de familias puertorriqueñas.

Vigoreaux comenzó la comedia dentro del bloque de las 11:00 a.m. donde tenía 30 minutos para un espacio de cocina. Al reconocer que media hora era demasiado para un programa de confeccionar comida se le ocurrió integrar un paso de comedia. Sin tener el conocimiento pleno, admite que simplemente se lanzó hacerlo.

Llamó a Silverio Pérez y a Sunshine Logroño como libretistas y a Jacobo Morales como director de lo que aún no definía como “Entrando por la cocina”, sino un espacio de comedia donde todo ocurriera desde el mismo estudio en el que se ubicaba la cocina. Los tres talentos “eran los creativos de ese momento con los Rayos Gamma”, por lo que el productor reconoce “me busqué a los mejores”, afirmó Vigoreaux, quien en medio de la pandemia de COVID-19 se reinventó con su concepto de “Date un palo con Luisito” a través de las plataformas de redes sociales.

“‘Entrando por la cocina’ tenía buenos actores. No tenía comediantes, eran actores. Que tuvimos varios personas que se convirtieron luego en comediantes, es cierto. Tenían disciplina. Cuando yo entré en este negocio, yo no sabía nada del negocio, yo sabía de la parte de venta y de publicidad y todo eso, pero no era actor. Traje a un director artístico por eso empezó Jacobo Morales, después tuvo Moncho Díaz y después Walter Rodríguez para dirigir una comedia de 15 minutos. Siempre hubo libreto y después que sale Walter llegó Shorty Castro. Nosotros ensayábamos como si se tratara de una obra de teatro. Además, incluimos situaciones de nuestras experiencias personales. Nosotros fuimos bien consistentes y allí no se improvisaba y nadie se podía salir de lo que se había montado”, afirmó Vigoreaux, quien destacó además la visión de la productora del programa y la integración más tarde de Wilson Torres como escritor.

La actriz Yasmín Mejías coincidió con su eterno “Don Luis”, como el personaje de “Altagracia” lo llamaba y añadió que la visión creativa de Vigoreaux sumó al éxito del programa.

“La combinación del talento de todos los actores y actrices y la capacidad de Luis para vender, porque Luis no es un vendedor cualquiera. Nosotros respondíamos a lo que él vendía. Él siempre pudo contar con un grupo de trabajo que respondía a lo que él estaba vendiendo, lo que creaba en su voz y en su mente”, añadió la actriz, quien se encuentra en Puerto Rico, -ella reside con su esposo en Florida-, como parte del reencuentro que el elenco original tendrá en el teatro.

Febrero 22, 2023 - Estudio GFR Media Entrevista con Luisito Vigoreaux y Yasmín Mejías quienes nos cuentan sobre sus próximos proyectos y sobre la reunión de todos el elenco para la obra Entrando por la cocina el musical. Fotos: Pablo Martínez Rodríguez (Pablo Martinez Rodriguez/Staff GFR Media)

La producción “Entrando por la cocina, el musical” reunirá nuevamente a los actores del elenco original para presentarse los días viernes 31 de marzo, y el sábado 1 y domingo 2 de abril, en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en San Juan.

Ambos resaltaron que el vínculo creado entre cada uno de los talentos ha sido inquebrantable. Basta con repasar la amistad que los une o la comunicación que han tenido con el pasar del tiempo, que aunque no se ven con frecuencia una vez se encuentran las conversaciones inician donde mismo se quedaron. De hecho la dinámica entre Vigoreaux y Mejías es similar al trabajo que proyectaban en la comedia. Bromean, pelean, se vacilan y al final se profesan lo mucho que se quieren y se respetan.

Para esta puesta en escena se unen “Altagracia” ( Mejías) y su adorado amor, “Tato” (Pedro Juan Texidor), el malhumurado “Don Luis” ( Vigoreaux), el amigo incondicional “Guille” (Víctor Alicea), “Enriqueta” (Carmen Nydia Velázquez), “Frankie” (Carlos Merced), “Cary” (Waleska Seda) y “Angélica” (Lidiette Batista). Como talentos invitados estarán el comediante Herbert Cruz y la presentadora Jacky Fontánez.

El binomio recordó, además, que fue una comedia adelantada a su tiempo, ya que el personaje de “Guille”, por ejemplo fue la primera caracterización de un homosexual que no era objeto de burla o un hombre vestido de mujer. Igual hicieron visible a la comunidad de empleadas domésticas y la xenofobia, ya que “Altagracia” es dominicana.

“Se trabaja la inclusión. Guille nunca fue una burla. Fue todo lo contrario y pienso que con cada uno de los personajes la gente se identificó y eso es lo que van a volver a ver en el teatro. Es esa misma dinámica”, afirmó Mejías.

La nueva versión teatral volverá a presentar esa comedia de situación que tanto gustaba a una audiencia en la que cada personaje se destacaba con su humor distintivo.

“Van a ver las mismas situaciones, las mismas frases. Siempre hay una que otra cosa nueva, porque hay una jerga y un lenguaje nuevo”, adelantó el productor que estuvo en Madrid y asistió al concierto de su amigo Gilberto Santa Rosa como parte de su gira “Camínalo Tour”.

¿Cómo es trabajar con Luisito? Realmente lo que dicen, que no es fácil, es una leyenda urbana o es cierto?, preguntó El Nuevo Día a la actriz.

“Mira, te voy a decir la verdad. Luis es brillante, conoce la televisión, conoce el negocio, su problema es de estilo. Es que grita mucho y pelea mucho. Pero no es que no tenga la razón. Usualmente no es que siempre la tenga. Él cree que sí, pero no siempre la tiene. Pero la mayoría de las veces tiene la razón en lo que está planteando”, concluyó Mejías, entre risas, mientras el productor confirmaba que todo era cierto.