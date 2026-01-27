Musical “School of Rock” en Puerto Rico: una combinación de talento juvenil y experimentado

Por primera vez BAS Entertainment trabaja con una producción integrada por niños y adolescentes en donde lo que sobra es talento educado en el teatro musical.

Unos 14 niños y adolescentes le darán vida a la primera producción de la Temporada Broadway San Juan 2026: el musical “School of Rock”, junto a otros 14 adultos que componen el elenco completo de la pieza dirigida para toda la familia.

La producción se presentará a partir del próximo 10 de abril en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

Los nuevos talentos que llegan a las tablas del país son niños y adolescentes con formación musical y actoral, ya que el musical requiere que se cante y se toque instrumentos en vivo. El elenco de adolescentes es integrado por Sienna Oquendo como “Summer”, Jordan Pendleton como “Zack”, Ainhoa Calderón como “Tomika”, Jorge Larrache como “Lawrence”, Noah Seda como “Freddie”, Sofía García como “Katie” y Sergio Marcano Sánchez como “Billy”. El resto de la clase juvenil lo conforman: Sofía Picorelli, Valeria Berríos, Alinna Elise Soto, Giuliana B. Negrón Díaz, Kalyani Ramos, Alex Godineaux y Nikolás Alemán.

“Es la primera vez que trabajamos con niños y adolescentes entre las edades de 11 a 17 años y ha sido un proceso retante, pero a la vez bien gratificante. Estos niños están sumamente educados en la música, son extraordinarios y que puedan tener esta oportunidad profesional, es maravilloso porque se nutren de los actores que tiene mayor experiencia”, destacó el productor Ender Vega.

El elenco principal adulto está compuesto por Juan Pablo Díaz como “Dewey”, Alfonsina Molinari como “Ms. Mullins”, JC Martínez como “Ned” y Luz Marina como “Patty”, conformando un cuarteto protagónico que promete conectar con el público a través de interpretaciones cómicas y emotivas.

El ensamble adulto está integrado por Adrián José Seijo Rivera, Ricardo Arribas, Jean Mercado, Ricardo Laboy, Brian Márquez, Adriana Sofía Fontánez, Kimba García, Yarimar Varona, Sonya Hernández y Solimar Arzola López, quienes aportan experiencia y fuerza interpretativa a la puesta en escena.

“Me siento muy honrado de poder trabajar con Alfonsina y Juan Pablo porque siento que aprendo mucho. El primer día que hicimos la primera lectura del libreto todos nos quedamos con la boca abierta porque estábamos con ellos”, dijo con entusiasmo el adolescente Noah Seda, quien durante la conferencia de prensa celebrada hoy, martes, aprovechó para demostrar su talento en la batería.

El actor y cantante Díaz aseguró que la cepa de niños que integra el musical supera el talento y la responsabilidad que él pudo haber tenido en la niñez, ya que son chicos y chicas que están a temprana edad asumiendo roles interpretativos en el teatro y la música.

“Ayer fue un ensayo extra largo y veo a muchos padres y madres aquí sentados y quiero que sepan que tienen a unos hijos rompe curvas. Le tengo envidia a estos (niños) porque mi mamá no me dejaba trabajar cuando niño porque ella me dejó trabajar una vez y me dijo si bajas las notas no sigues y aquí estoy trabajando de adulto. Es maravilloso trabajar con gente súper talentosa que se está adentrando a este mundo. Espero que esta experiencia sea placentera y disfrutemos mucho”, indicó Díaz, quien ha trabajado en los exitosos musicales de “Shrek” y “The Addams Family”.

La actriz Molinari señaló que es el primer trabajo teatral que combinará escenas con jóvenes y la parte musical lírica, por lo que dijo estar encantada con su personaje.

Para el actor JC Martínez, comediante del programa “Raymond y sus amigos”, será su debut en teatro musical, por lo que espera “pasar la prueba de fuego”.

El director escénico y coreógrafo Marcos Santana repite en la producción.

La producción cuenta, además, con Juan Carlos Rodríguez en la dirección musical y Miguel Rosa en el diseño de escenografía e iluminación.

Rodríguez resaltó que para este musical los ensayos comenzaron temprano para una puesta en escena impecable. Rodríguez contó que la trama de la obra es la misma de la película “School of Rock” de Paramount Pictures y basada en el guion original de Mike White, con música del legendario compositor Andrew Lloyd Webber.

La preparación vocal está a cargo de Michelle Brava, el diseño de vestuario de Alba Kercadó, el diseño de maquillaje y peluquería de Ricky Diadoné, la ambientación y utilería de Greg Barreto, en el diseño de contenido y pantallas, Milton Cordero y Mike Phillippe en la adaptación del libreto.