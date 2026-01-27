Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Musical “School of Rock” en Puerto Rico: una combinación de talento juvenil y experimentado

El musical cuenta un elenco conformado por Alfonsina Molinari, Juan Pablo Díaz, JC Martínez y Luz Marina

27 de enero de 2026 - 4:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elenco de "School of Rock" (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Por primera vez BAS Entertainment trabaja con una producción integrada por niños y adolescentes en donde lo que sobra es talento educado en el teatro musical.

RELACIONADAS

Unos 14 niños y adolescentes le darán vida a la primera producción de la Temporada Broadway San Juan 2026: el musical “School of Rock”, junto a otros 14 adultos que componen el elenco completo de la pieza dirigida para toda la familia.

La producción se presentará a partir del próximo 10 de abril en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

Los nuevos talentos que llegan a las tablas del país son niños y adolescentes con formación musical y actoral, ya que el musical requiere que se cante y se toque instrumentos en vivo. El elenco de adolescentes es integrado por Sienna Oquendo como “Summer”, Jordan Pendleton como “Zack”, Ainhoa Calderón como “Tomika”, Jorge Larrache como “Lawrence”, Noah Seda como “Freddie”, Sofía García como “Katie” y Sergio Marcano Sánchez como “Billy”. El resto de la clase juvenil lo conforman: Sofía Picorelli, Valeria Berríos, Alinna Elise Soto, Giuliana B. Negrón Díaz, Kalyani Ramos, Alex Godineaux y Nikolás Alemán.

El elenco principal adulto está compuesto por Juan Pablo Díaz como Dewey, Alfonsina Molinari como Ms. Mullins, JC Martínez como Ned y Luz Marina como Patty, conformando un cuarteto protagónico que promete conectar con el público a través de interpretaciones cómicas y emotivas.El ensamble adulto está integrado por Adrián José Seijo Rivera, Ricardo Arribas, Jean Mercado, Ricardo Laboy, Brian Márquez, Adriana Sofía Fontánez, Kimba García, Yarimar Varona, Sonya Hernández y Solimar Arzola López, quienes aportan experiencia y fuerza interpretativa a la puesta en escena.Juan Pablo Díaz como Dewey.
1 / 6 | Conoce a los artistas detrás de la versión boricua de "School of Rock" . El elenco principal adulto está compuesto por Juan Pablo Díaz como Dewey, Alfonsina Molinari como Ms. Mullins, JC Martínez como Ned y Luz Marina como Patty, conformando un cuarteto protagónico que promete conectar con el público a través de interpretaciones cómicas y emotivas. - Suministrada

“Es la primera vez que trabajamos con niños y adolescentes entre las edades de 11 a 17 años y ha sido un proceso retante, pero a la vez bien gratificante. Estos niños están sumamente educados en la música, son extraordinarios y que puedan tener esta oportunidad profesional, es maravilloso porque se nutren de los actores que tiene mayor experiencia”, destacó el productor Ender Vega.

El elenco principal adulto está compuesto por Juan Pablo Díaz como “Dewey”, Alfonsina Molinari como “Ms. Mullins”, JC Martínez como “Ned” y Luz Marina como “Patty”, conformando un cuarteto protagónico que promete conectar con el público a través de interpretaciones cómicas y emotivas.

Elenco de "School of Rock"
Elenco de "School of Rock" (Suministrada)

El ensamble adulto está integrado por Adrián José Seijo Rivera, Ricardo Arribas, Jean Mercado, Ricardo Laboy, Brian Márquez, Adriana Sofía Fontánez, Kimba García, Yarimar Varona, Sonya Hernández y Solimar Arzola López, quienes aportan experiencia y fuerza interpretativa a la puesta en escena.

“Me siento muy honrado de poder trabajar con Alfonsina y Juan Pablo porque siento que aprendo mucho. El primer día que hicimos la primera lectura del libreto todos nos quedamos con la boca abierta porque estábamos con ellos”, dijo con entusiasmo el adolescente Noah Seda, quien durante la conferencia de prensa celebrada hoy, martes, aprovechó para demostrar su talento en la batería.

El actor y cantante Díaz aseguró que la cepa de niños que integra el musical supera el talento y la responsabilidad que él pudo haber tenido en la niñez, ya que son chicos y chicas que están a temprana edad asumiendo roles interpretativos en el teatro y la música.

“Ayer fue un ensayo extra largo y veo a muchos padres y madres aquí sentados y quiero que sepan que tienen a unos hijos rompe curvas. Le tengo envidia a estos (niños) porque mi mamá no me dejaba trabajar cuando niño porque ella me dejó trabajar una vez y me dijo si bajas las notas no sigues y aquí estoy trabajando de adulto. Es maravilloso trabajar con gente súper talentosa que se está adentrando a este mundo. Espero que esta experiencia sea placentera y disfrutemos mucho”, indicó Díaz, quien ha trabajado en los exitosos musicales de “Shrek” y “The Addams Family”.

La actriz Molinari señaló que es el primer trabajo teatral que combinará escenas con jóvenes y la parte musical lírica, por lo que dijo estar encantada con su personaje.

Para el actor JC Martínez, comediante del programa “Raymond y sus amigos”, será su debut en teatro musical, por lo que espera “pasar la prueba de fuego”.

El director escénico y coreógrafo Marcos Santana repite en la producción.

La producción cuenta, además, con Juan Carlos Rodríguez en la dirección musical y Miguel Rosa en el diseño de escenografía e iluminación.

Rodríguez resaltó que para este musical los ensayos comenzaron temprano para una puesta en escena impecable. Rodríguez contó que la trama de la obra es la misma de la película “School of Rock” de Paramount Pictures y basada en el guion original de Mike White, con música del legendario compositor Andrew Lloyd Webber.

La preparación vocal está a cargo de Michelle Brava, el diseño de vestuario de Alba Kercadó, el diseño de maquillaje y peluquería de Ricky Diadoné, la ambientación y utilería de Greg Barreto, en el diseño de contenido y pantallas, Milton Cordero y Mike Phillippe en la adaptación del libreto.

El musical en español estrenará en el Centro de Bellas Artes de Santurce y los boletos están disponibles a través de Ticketera.

Tags
Juan Pablo Díaz CarrasquilloAlfonsina MolinariTeatroJC Martínez
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 27 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: