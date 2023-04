La gestora cultural y artística, Joann Gil, prefiere mantenerse alejada de la polémica suscitada en los pasados días, donde la dramaturga y narradora Tere Marichal canceló su participación del Primer Festival Afroantillano luego de recibir una serie de ataques de odio, según denunció este fin de semana a través de sus redes sociales.

Marichal narraría el cuento “Catilagua Lantemué”, de la escritora y educadora Ángeles Pastor, pautada para el pasado sábado, 1 de abril.

“Abiertos al diálogo y a la comunicación. Nadie nos ha hecho ningún tipo de acercamiento en cuanto a esos reclamos. Estos fueron dirigidos a Tere Marichal directamente, como recurso, porque no se atacó a ningún otro participante del festival”, dijo Gil, quien produjo por primera vez el festival, celebrado del 27 de marzo al 1 de abril en Río Piedras.

“Lo que queremos es sumar en esta celebración que fue una maravillosa de seis días, en la que incluyó gente blanca y negra porque es la representación del Caribe y las Antillas. Me representa a mí que soy mitad dominicana y mitad puertorriqueña. No restar, sino sumar, que todos somos uno. Afroantillanos somos todos porque todos tenemos negro en nuestro DNA, en nuestra raíz y nuestra cultura. Yo me siento súper orgullosa de eso”, expresó a El Nuevo Día a la vez que repitió estar abiertos al diálogo y a la comunicación, pues más allá de expresiones que se han dado en las redes sociales, nadie le ha hecho ningún tipo de acercamiento formal para expresarle algún descontento.

“Respetamos las opiniones de todos y todas las personas que se sienten, porque no vamos a coartar a nadie. Respetamos e incluimos a las personas de todos los colores porque antillanos somos todos”.

La productora mencionó que Marichal fue escogida por su aportación y trayectoria. Asimismo, dijo reconocer su valor como cuentacuentos, recurso y de su estudio de más de 20 años en la cultura afropuertorriqueña en la defensa de los niños y niñas, de la mujer, y las causas justas. No hubo sustitución para la lectura de cuento, de la que estaba a cargo la dramaturga.

“Fue una decisión de Tere. El festival la respeta como recurso y persona. Nos parece injusto que se haya hecho un ataque directo a una persona que iba a participar dentro del festival, donde el 100 por ciento de los participantes son blancos y negros. Si se iba a usar ese ataque directo hacia utilizar personas blancas dentro de un contexto de afroantillanía, que no se por qué están imponiendo una cosas sobre otras, como si los afroantillanos fueran solamente los negros”, dijo.

“Era un festival de música, y la música trasciende. Los cuentacuentos y narraciones orales trascienden los colores porque si cerramos los ojos nunca vamos a saber de qué color es la persona que te está contando el cuento, o que te está tocando el instrumento”, expresó a la vez que puso como ejemplo a otros recursos blancos que no fueron atacados, como lo fue Marién Torres, directora de Ausuba y directora del taller Tambuyé, proyecto de vida dirigido a la bomba y que hace representación puertorriqueña como bombera.

Además, mencionó a Beto Torréns, que es director de La Liga Rumbera, que es blanco y trajo como invitado de Cuba a Babá Ernesto “Gato” Gatell, quien es el primer rumbero cubano blanco, que fue aceptado dentro de la rumba cubana por sus méritos.

La decisión de Marichal

Durante los pasados días, Marichal manifestó a través de su red social Facebook que estuvo recibiendo una serie de ataques de odio a raíz de los que sería su participación en el Festival Afroantillano, para el que estaba asignada.

Según señaló, la también figura de televisión conocida por su personaje ‘María Chuzema’, la razón por la que ha sido atacada ha sido por su color de piel, diciendo que “ella no puede contar un cuento porque no tiene el color de piel que se necesita para sentirlo”.

“Desafortunadamente, he tenido que tomar la decisión de no participar en la actividad de la narración oral del cuento Catilanguá Lantemué que se iba a llevar a cabo hoy como parte del Festival AfroAntillano en Casa Ruth a las 3:00PM. Aunque pensé que podía hacerlo, lo cierto es que es muy difícil para mi y mi familia enfrentar tanto odio. Estos días han sido especialmente fuertes y por eso les agradezco, no solo sus expresiones de solidaridad sino también la valentía de expresar públicamente este apoyo, con todo el precio que probablemente han tenido que pagar por hacerlo. Muchas gracias por todo su respaldo y su amor”, expresó a través de sus redes sociales.

La decisión de Marichal de cancelar también ha sido criticada, así como algunos titulares que llevan narrativas racistas relacionados con este tema, en donde se repite que “sufrió ataques por ser blanca”.

Y es que, un grupo de personas se dedicó en los pasados días a tronar por una de las funciones que esta figura lleva haciendo por tantos años y que trae sobre la mesa el tema de nuestras raíces afrodescendientes y el racismo.

Previo a su cancelación, la también actriz, redactó otra publicación en la que explicó su bagaje y la labor que ha venido realizando por los pasados años en favor de la niñez.

“Antes de continuar con mi explicación quiero decirle a las personas que siguen atacándome que les contesto por este medio porque ustedes no me han escrito una carta formal de un grupo serio de trabajo y han utilizado las redes como si esto tuviera alguna seriedad. No tiene validez alguna sus reclamos si lo hacen como chisme o comentario q solo quiere perjudicar a una persona. Escriban una carta a maría.marichal@gmail.com como grupo y expliquen el por que yo no puedo participar en el festival afroantillano. Gracias. Ahora les comentaré sobre lo que ha sucedido en estas redes q muchos utilizan para hacer presión y daño.

“Llevo una vida contando cuentos folclóricos de PR y otros países. Esta semana, me entero que yo no puedo contar ciertos cuentos porque como yo soy blanca no puedo sentir lo que se debe sentir al contarlo en un festival afroantillano. Quisiera saber cuantas de estas personas que me están analizando han trabajado la narración oral. Mis amores el cuento es quien llama a uno. Ese pensamiento es antiquísimo. En la narración oral el repertorio es la base de los narradores. Si un cuento te llama es porque quiere q tu lo cuentes. Es así. Le guste o no le guste escucharlo.

“Ahora le pido que haga una lista de los cuentos afropuertorriqueños q usted conoce. ¿No los recuerda? ¿Será porque usted no creció escuchándolos? Pues le cuento que yo llevo una vida contándolos , respetándolos, estudiándolos, dándolos a conocer entre los niños para que los aprendan, los respeten y no los olviden. Les explico - porque aprendí de la profesora, investigadora, Maestra Folclorista Julia Cristina Ortiz Lugo-su historia, su importancia, su belleza y fuerza. Mire nadie me dijo :Ponte a contar cuentos afropuertorriqueños, yo los conté como cuento todos los demás porque forman parte de mi folclor, de mi Patria, de mi cultura, de mi vida, de mi memoria, de mi infancia que celebra cada vez que comparto un cuento que recuerdo porque un adulto lo compartió conmigo, como lo es Catilangua Lantemué. Cuento que yo de forma respetuosa y responsable llevo pensándolo( lo escuche a los 8 años)estudiando y contando. Ese cuento y yo “somos”. Si usted no conoce sobre narración oral este concepto de “somos” puede ser complejo, pero el narrador hace suyos lis cuentos y estos viven en el.

“Yo tengo una responsabilidad como contadora de cuentos. Los cuentos son el elemento q debe prevalecer y para que vivan hay q contarlos, hay que compartirlos. Tenemos que entregarlos con generosidad para q otros los sigan contando. Así funciona LA ORALIDAD. Hay que entregarlos en ambientes de paz y gozo.

“Llevo siete días leyendo cuanto comentario se pude hacer sobre un ser humano que quiere contar un cuento en un festival afroantillano. Es increíble que hasta el color de mis ojos sea un conflicto. Que si soy una arrogante, que mi protagonismo es gigante, que si yo no se lo q es sentir un cuento afro, que tengo mucho q aprender( todavia no me han dicho q tengo q aprender y se q tengo q seguir aprendiendo porque en una colonia hay q prepararse muy bien para educar a nuestros niños), que si mis amigas son de la élite, (no se cual porque tengo muy muy pocas amigas clase media y trabajadoras) que si han tratado de darme INMUNIDAD, con esta situación. Perdonen no sabía q era culpable de algo. ¿Inmunidad de que?”, dijo en parte de su extenso escrito, en el que aclaró que es una mujer clase media trabajadora, que también necesita trabajar, y que toda su vida ha sido antirracista.

A la vez, exhortó a no repetir los errores de otros tiempos, que es época de diálogo y entendimiento.

“Las Antillas somos TODES, TODAS Y TODOS. Aprender a respetarnos y defender nuestras culturas, y Cuentos - que nos definen, nos dan voz y han sobrevivido el paso del tiempo y el abandono - forma parte de la responsabilidad que tenemos como antillanos. Yo asumí esa responsabilidad hace años y he entregado nuestros cuentos con todo mi amor porque sin amor nada tendría sentido. Es la única fuerza que verdaderamente puede transformar el mundo. ¡Que vivan los cuentos, ellos siempre han unido a la humanidad!”, concluyó.

Apoyo y respaldo

Por otro lado, así como mensajes en contra, se han publicado mensajes de apoyo y respaldo hacia Marichal, a través de la plataforma Twitter.

“Si alguien en Puerto Rico tiene la autoridad moral y trayectoria pro la niñez de Puerto Rico es María Chuzema. Ella puede ir a cualquier evento, ser recibida y participar como lo merece una persona que dedicó y sigue dedicando toda su vida a la juventud”, publicó @Camello_.

“Tere Marichal “María Chuzema”: - Ha escrito 31 libros, su mayoría para niños. - Ganadora de dos Emmy’s. - Ganadora Premio René Marqués. - Programa “La Casa de María Chuzema” estuvo al aire por 25 años. ¿Su pecado? Ser “blanca””, dijo @Atita____.

Mientras que la usuaria @jidiriaala dijo que “la discusión que ha surgido sobre Tere Marichal (María Chuzema) últimamente, es muy triste por todas partes. no ganó nadie. perdimos todos por falta de manejar un diálogo normal y respetuoso sobre un tema complicado”.