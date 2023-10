“Reunión”, espacio de proyectos y colectivo artístico, presenta la exposición “Impresiones sobre la marcha”, por la reconocida grabadora y cineasta Poli Marichal. Tras casi una década desde su muestra antológica “Grabando surcos”, Marichal regresa con trabajos que parten de impresiones que se logran al presionar papeles de diversos grosores y otros materiales sobre soportes de madera, linóleo y plexiglass que han sido previamente entintados.

La apertura será el sábado, 4 de noviembre, desde las 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. en la Sala de proyectos, ubicada en la parte posterior del edificio La Electrónica, #1608 Calle Bori, en Cupey.

“Impresiones sobre la marcha” se compone de casi una treintena de obras producidas entre el año 2020 hasta el presente. Varias de ellas se lograron retrabajando e interviniendo la imagen hasta que la impresión original queda sepultada por capas finas de color frotado, salpicado y/o pintado y rayado utilizando lápices, esponjas y todo lo se prestaba para atacar la superficie. A su vez, Marichal presenta en su muestra unos cortos animados que ilustran cómo le da otra vida a sus obras plásticas que exploran temas de corte social, político, ecológico y personal.

En su ensayo expositivo, Poli Marichal comenta: “El grabado ha sido uno de mis medios favoritos pero no puedo decir que sea una ‘purista’. Me gusta incorporar lo accidental, lo imprevisible, lo que nos lleva por otros derroteros que abren puertas a nuevas formas de tratar los frágiles soportes que utilizo. No hago muchos estudios antes de atacar una plancha o al hacer monotipos. Por lo general, dibujo directamente sobre la plancha y voy sacando la imagen poco a poco. Cada plancha representa un reto y cada intervención en un grabado impreso se convierte en una aventura en donde se arriesga el todo por el todo. En estos últimos años he llevado mis obras sobre papel, al universo digital, en donde convierto esas imágenes fijas en unas llenas de movimiento. También estoy realizando las pistas sonoras usando Garageband, que es un programa muy intuitivo, sobre todo para mí, que nunca he estudiado música. Sigo explorando medios para explorar temas de corte social, político, ecológico y personal”.

“Impresiones sobre la marcha” se extiende hasta el 2 de diciembre del 2023.