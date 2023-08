En la memoria colectiva puertorriqueña es muy probable que siga latente aquel 7 de octubre de 1985, cuando un rayo cayó en lo alto del sector Mameyes del barrio La Cantera a las 3:30 de la madrugada, provocando no solo un estruendo en toda la ciudad, y un movimiento de tierra, sino que durante aquella lluvia tormentosa cientos de casas de madera y cinc colapsaron al derrumbarse un monte en Ponce.

Aquella tragedia llena de horror y muerte, ocurrida hace casi 38 años, será llevada al teatro musical como una fuerte denuncia política, económica y social, por parte del Padre Orlando Lugo Pérez, no solo como sacerdote, sino también como comunicador y periodista, al escribir “Mameyes 3:30… Una historia que no se olvida” para narrar los acontecimientos históricos que ocurrieron en Mameyes.

“Mameyes no puede volverse a repetir”, dijo contundente. “Siempre quise escribir acerca de Mameyes porque nosotros como puertorriqueños no podemos dejar de recordar nuestra historia. De hecho, en varios momentos del musical se repite la frase de que quien olvida su historia puede correr el riesgo de volver a cometer los mismos errores”.

Entre las teorías que se reportaron, es que cedió el terreno al explotar un tubo defectuoso que suplía agua al sector -que se mantenía en continua filtración- además de los torrenciales aguaceros asociados a una onda tropical, lo que provocó que el terreno calizo del monte se convirtiera en un lodo movedizo, donde hubo un centenar de muertos y otro cientos de víctimas.

Lugo Pérez deja establecido que se trata de un tema universal para educar la conciencia colectiva, pues lo ocurrido en Mameyes, bien pudo haber ocurrido en cualquier barrio de Puerto Rico o en cualquier barrio del mundo. Asimismo, en el título de la pieza teatral utiliza el 3:30, como esa hora exacta en que ocurrió el suceso, según los anales de la historia, con el fin de educar y que sea de conocimiento. Precisamente, destaca que el musical, a presentarse con varias funciones el 2 y 3 de septiembre en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce, narra las 48 horas antes de las 3:30 de ese día en 1985.

“Quisimos hacerlo en un musical porque es nuestra idiosincrasia puertorriqueña. Utilizaremos la salsa de Héctor Lavoe, la plena y la bomba, sobre todo la plena ponceña, entre otros, para recordar a nuestros muertos con una esperanza cristiana. Decir con alegría porque fueron puertorriqueños, niños, jóvenes y adultos que, incluso, todavía están enterrados en el lugar y que Puerto Rico les merece ser recordados con esperanza. Una esperanza sabiendo que nuestra perspectiva, en nuestra cultura, la muerte no es el final del camino, sino que están vivos y queremos ser las voces de incluso de las más de 130 personas que, aún permanecen enterradas en Mameyes”, expresó Lugo Pérez.

De igual modo, destacó que la música es perfecta para navegar por todo tipo de sentimientos, por lo que fue idóneo integrarla como elemento principal en la puesta teatral, cuya dirección está a cargo de Alejandro Primero, y la producción de Isamel Hernández y Joel Rivera.

“Sentimientos de dolor y de esperanza, es por eso que utilizamos lo que es propio puertorriqueño para recordarlos con alegría y para hacer una fuerte denuncia política, económica y social, para que las situaciones que ocurrieron en el 1985 no vuelvan a ocurrir. Que un Mameyes no lo volvamos otra vez a experimentar en Puerto Rico ni en ninguna parte del mundo”, recalcó.

Siendo sacerdote en Ponce, el Padre Orlando – como también de le conoce- de primera mano ha recopilado el sentir del pueblo en cuanto a que la tragedia de Mameyes ha sido olvidada, incluso por los políticos. Para lograr crear esta historia llevada al teatro, explicó que tuvo que hacer investigación histórica, investigación periodística y entrevistas a diferentes figuras que aún permanecen vivas, que le permitieron llevar escenas muy importantes, como por ejemplo, una acerca de un juicio al estilo de las gangas de Ponce, de 1985.

Elenco que conforma el musical "Mameyes 3:30". (Suministrada)

“Mameyes es la voz de los pobres, Mameyes es la voz de los barrios, la voz de aquellos que fueron enterrados y aún permanecen allí enterrados, para darle ese recuerdo y esa dignidad que se merecen”, dijo acerca del musical que contará con las actuaciones de Nelson del Valle, Joealis Filippetti, Yezmín Luzzed, Anna Malavé, Sebastián Vázquez, Liza Lugo, Aidita Encarnación, Natalí Droz, Jorge Antares, Yadiliz Barbosa, y los niños Zioel Rivera, Naihomy Rodríguez y Noah Seda.

En la trama, que ubica al espectador a dos horas antes de ese acontecimiento histórico, adelantó que se podrán apreciar personajes típicos puertorriqueños interactuando, por lo que va a haber de todo, desde romance y comedia, hasta los chismes típicos de barrio y las preocupaciones ciudadanas acerca de los servicios básicos como la luz y el agua, así como el tema de la pobreza.

“Vamos a denunciar la corrupción que hubo en aquel momento. También incluiremos la guerra de gangas en aquel momento, como un típico ‘West Side Story’ boricua, en donde los personajes principales en este caso son las mujeres, como lo es ‘Ángela La Pava’, quien era una de las ‘bichotas’ más importantes de todo lo que era el barrio La Cantera de Ponce. Ella viene siendo la figura principal, contradictoria y polémica del momento, donde también se da la caída de ‘Las Avispas’, una ganga de esa zona. Vamos a ver la guerra entre gangas y por qué nacieron las gangas, que fue precisamente para proteger a los más pobres de aquel momento en Ponce, Puerto Rico. Es decir, todo lo que va a acontecer está inspirado en acontecimientos históricos para recordar nuestra historia, no repetirla, y sentirnos orgullosos de nuestro ser puertorriqueño”, destacó.

Terreno fértil para el teatro musical

Para el también autor de “Charlie, El Musical” -que será presentado en el estado de Florida el próximo mes de septiembre- en Puerto Rico existen grandes historias que todavía no se han contado, por lo que está enfocado en continuar trabajando en ellas.

“En Puerto Rico, en mi opinión, se hace el mejor teatro o de los mejores teatros del mundo y nosotros queremos aprovechar y aportar nuestro grano de arena con músicales históricos, con temática universal, que lleve un mensaje particular, pero también que sea entretenido y que sea absolutamente competente y comercial. Siempre he querido escribir historias de teatro musical, porque creo que en Puerto Rico se puede desarrollar esta industria y que nuestros actores y actrices no tengan que salir solamente fuera de Puerto Rico para poder desarrollar sus empleos y su talento”, destacó en su deseo de seguir aportando.

De la misma manera, señaló que siendo sacerdote, hay quienes pudieran pensar que trabajaría temáticas que siempre crean división en Puerto Rico. No obstante, es otro su enfoque.

“Mi figura yo la he querido prestar, como miembro que soy, sobre todo del ambiente periodístico, para abordar temas que nos unen a todos, que no se pueden perder en nuestra conciencia colectiva. Es por eso que yo quiero dar una nueva cara de la Iglesia, una nueva cara del aporte que hacemos los sacerdotes al debate público. Una nueva cara también que unifique lo que es el arte, la fe, el periodismo, los medios de comunicación y ‘Mameyes 3:30′ es eso también. Es un musical que toca tanto temas, que eventualmente culminan con el recuerdo de la tragedia de Mameyes, que en el fondo quieren unificar a un pueblo”, puntualizó a la vez que resaltó que hay momentos muy intensos dentro de la pieza.

Al momento, la pieza no se puede presentar en el Teatro La Perla en Ponce por estar cerrado y se espera que el próximo año sea su reapertura. Pero, por lo pronto, indicó que ya está en conversaciones para llevar este musical a otras partes de la isla, como Mayagüez y Humacao.

Los boletos se pueden adquirir a través de Ticketera y en el Centro de Bellas Artes de Santurce (787-620-4444).