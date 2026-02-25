Puntofijo celebra sus 20 años con cartelera llena de estrellas

Por los pasados 20 años, el Café Teatro Puntofijo Silvia Rexach, en el Centro de Bellas Artes de Santurce (CBA), ha sido un espacio por donde han pasado emblemáticos actores y talentos de las pasadas décadas. Esta es la razón principal por la cual, durante su celebración de aniversario, tendrán una extensa cartelera de obras y “stand-ups” con figuras del teatro y de la televisión puertorriqueña que pondrán a reír al público.

“Para celebrar este aniversario, dedicaremos el mes de marzo para presentar varios espectáculos de comedia, un género que ha producido muchas figuras que se dieron a conocer en este escenario”, indicó Ángel Noel Rivera, propietario y administrador de Puntofijo. “Esa siempre ha sido visión de este espacio: desarrollar un lugar de oportunidades para los nuevos talentos, donde puedan enfrentar retos, poner a prueba su potencial y lograr el éxito”.

Además de los espectáculos de comedia, en Puntofijo se llevan a cabo un sinnúmero de presentaciones musicales y obras dramáticas, hasta exposiciones de arte y pintura, entre otros. Asimismo, el espacio está disponible para eventos privados como talleres, conferencias y bodas. El espacio abrió inicialmente el año después de la inaugiración del CBA en 1981. En la actualidad, todavía se pueden apreciar varias obras realizadas por el maestro Antonio Martorrell, fotografías histórias en sus paredes, así como el moviliario original, el cual se ha reparado y renovado con el paso de los años. Todo lo demás, incluyendo las luces, el sistema de sonido y otro tipo de tecnología se ha modernizado completamente.

Ángel Noel Rivera, propietario y administrador del Café Teatro Puntofijo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. (Suministrada)

Gran cartelera

Durante el mes de marzo, Puntofijo presentará una variada cartelera que inicia el miércoles, 4 de marzo, con “Noches de Impro” de Teatro Breve, protagonizada por Luis “Bestia” Rodríguez, Helena Ramírez y Kiko Blade. El viernes, 6 de marzo, Danilo Beauchamp y Francis Rosa subirán al escenario con “Convención de borrachos”, mientras que el sábado, 7 de marzo, Sonya Cortés y Raymond Gerena presentarán la comedia “#Asísomos”. Por otro lado, el domingo, 8 de marzo, será el turno de Jorge Castro, Alfonsina Molinari y René Monclova con “Quítate tú pa’ ponerme yo”, mientras que el viernes, 13 de marzo, Kiko Blade regresa con su propuesta “Penetrado”, seguido por “Mejor sola que mal acompañada” de Marian Pabón y Lily García el sábado, 14 de marzo. La programación culmina el domingo, 15 de marzo, con Linnette Torres y Wanda Sais en “Jartitas de odio y llenas de maldad”, acompañadas por la artista invitada Melani Cardona.

Para la actriz Linnette Torres, Puntfijo es mucho más que un espacio de actuación y de cultura, gracias a que es la esposa de Ángel Noel Rivera, por lo que lo acompañó en el momento en que decidió adquirir el espacio. “Puntofijo no solo es un trampolín para muchos talentos aquí, sino que lo siento como una casa, donde está mi familia y un público que repite. Entonces, hay una conexión que representa un compromiso, porque creo que hace falta el espacio, traer espectáculo buenas y que la gente se lo disfrute”, indicó Torres, quien ayudó a escoger el nombre del café teatro.

Plaza para nuevos talentos

La gran mayoría de los actores que estarán en tarima durante durante las primeras semanas de marzo han pasado por el escenario de Puntofijo, lo que aumenta el cariño que sienten por local y las ganas de formar parte de la celebración. “La primera vez que me dieron una oportunidad de trabajo en televisión y radio fue a través de un show que se llamaba ‘Los paraditos’, que presenté aquí en Puntofijo. Francis (Rosas) me recomendó con Sunshine (Logroño). Luego de verme aquí, me contrató para estar en la televisión”, mencionó el actor Danilo Beauchamp. “Por eso, estar aquí en marzo me trae muchos sentimientos, ya que aquí aprendí mucho del negocio del entretenimiento. Por eso, siempre que me pregunten dónde empecé mi carrera, siempre diré con mucho cariño, Puntofijo”.

En este espacio también han comenzado varias compañías de de teatro y comedia de la isla, como es el caso de Teatro Breve. En 2006, un año después de que Teatro Breve comenzara Taller C, en Río Piedras, el grupo se acercó a Rivera para presentarse en Puntofijo y comenzó a presentar allí sus funciones simultáneamente. Tras el cierre del Taller C, Teatro Breve se estableció en Puntofijo, donde llevó a cabo una temporada completa de obras cortas, ‘stand-up’ e improvisación.

La actriz Linnette Torres tiene una relación personal e íntima con el Café Teatro Puntofijo, debido a que está casada con Ángel Noel Rivera, propietario del espacio. (Suministrada)

“Nosotros también estamos cumpliendo 20 años en Teatro Breve y se da simultáneo la historia de ambos proyectos. Para nosotros, Puntofijo fue una parte clave en nuestro crecimiento”, explicó Naíma Irizel Rodríguez, directora ejecutiva de Teatro Breve. “Este es un espacio que brinda una cercanía con el público, que permite tener intimidad y la oportunidad de decir cosas que se quedan en complicidad con la audiencia. Uno puede hacer, prácticamente lo que nos de la gana, porque se da ese espacio de libertad”.

En el caso de veteranos actores como Jorge Castro, Raymond Gerena, René Monclova o Marian Pabón, este café teatro también les ha servido para presentar piezas y ver la reacción del público. “La dinámica de los café teatros están íntimamente ligadas al Centro de Bellas Artes de Santurce, ya que antes las únicas salas que tenían espacios constantes y que estaban a disposición de la clase artística”, añadió el veterano actor Monclova. “Había muchos café teatros en El Viejo San Juan, que fueron desapareciendo poco a poco. Así que Puntofijo se convirtió en ese lugar donde muchos de los actores nos fogueamos”.

Una vez terminen estas producciones de comedia, durante los próximos meses del 2026 seguirá una programación con la cual quieren celebrar los 20 años de existencia de este espacio cultural. “Esto será una celebración de una misión y una visión cumplida. Siempre hemos querido ofrecer un lugar de oportunidades para productores y uno que sea sumamente cómodo para el público que nos visite. Me causa gran emoción poder compartir este momento con tantas personas que han sido parte de Puntofijo en estas pasadas dos décadas”, concluyó Rivera.