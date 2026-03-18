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Regresa otra edición de las Noches de Galería y Mercado Artesanal en Carolina

La cita será este viernes, 20 de marzo, a partir de las 6:00 p.m.

18 de marzo de 2026 - 7:54 PM

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Noches de Galería en Carolina tendrá lugar en la Plaza de Recreo Rey Fernando III. (Abey Charron)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Una nueva edición de las Noches de Galería y Mercado Artesanal en Carolina regresa para combinar en un mismo lugar la cultura, las artes y la música en vivo para el disfrute de la ciudadanía.

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La cita será este viernes, 20 de marzo, a partir de las 6:00 p.m. en la Plaza de Recreo Rey Fernando III, donde el público podrá disfrutar de una velada especial con oportunidades para apoyar los productos agrícolas y a los artesanos locales.

Según explicó el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, uno de los principales atractivos de la noche será el acceso gratuito a los museos del Distrito Cultural de Carolina. Esto permite que familias puedan recorrer estos espacios culturales y conocer más sobre el patrimonio artístico e histórico de la denominada Tierra de Gigantes.

Ante esto, el Museo de Historia y Arte de Carolina, el Museo Galería de los Gigantes, el Museo Casa Escuté y la Antigua Casa Alcaldía, recibirán al público con guías turísticos como parte del circuito cultural que rodea la plaza pública del pueblo.

La propuesta incluye también el “Mercado Guayabas” donde los visitantes encontrarán una variada selección de frutas y plantas cosechadas en nuestra tierra, café, quesos, panes, galletas, árboles frutales, mermeladas y jugos.

Además, contará con un mercado artesanal con piezas creadas por artesanos locales, así como kioscos de comida que incluirá platos con la gastronomía típica puertorriqueña.

La velada culminará con el espectáculo musical de “A Son de Guerra”, un tributo a Juan Luis Guerra y 440.

La actividad y a los museos será una libre de costo.

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MúsicaArtesaníasCarolina
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