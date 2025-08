FOTOS: Los artistas que acompañaron a Bad Bunny en el tercer fin de semana de su residencia musical. Gilberto Santa Rosa se destacó como uno de los talentos invitados en la séptima función de la residencia "No me quiero ir de aquí".

1 / 21 | FOTOS: Los artistas que acompañaron a Bad Bunny en el tercer fin de semana de su residencia musical. Gilberto Santa Rosa se destacó como uno de los talentos invitados en la séptima función de la residencia "No me quiero ir de aquí". - Cheery Viruet

“Queríamos verlo, pero no conseguimos boletos, estamos aquí a ver qué podemos conseguir”, dijo, lleno de esperanza ante una fila interminable. “La misión es esto. Si no, a lo mejor nos levantamos más temprano mañana para hacer un mejor espacio en la fila”.

“Ya teníamos planificado venir… pero justo Benito publicó las fechas y cambiamos todo, lo vimos como una señal del destino” , explicó Valdés. “Yo no he visto ni un TikTok porque no quería ‘ spoilers ’”, continuó la joven peruana, con una gran sonrisa.

En los pocos días de estadía que llevan, han quedado prendadas. “Llegamos el lunes y hemos tratado de recorrer lo más que podemos. De todas maneras vamos a volver”, dijo Marina, quien confesó que, dada la oportunidad, se mudaría Puerto Rico sin pensarlo. “ Yo ya me mudo. Si pudiera, me mudo mañana ”, aunque ambas sí resaltaron, entre risas, la intensidad del calor isleño.

Aunque sus historias personales son distintas, Irene, Ángel, Ariana y Marina coinciden en que este viaje no se trata solo de turismo. Buscan una conexión especial. Muchos de los que han llegado aquí desde distintas partes del mundo no vienen únicamente a ver a Bad Bunny, sino a aprender de la cultura del país y a explorar un territorio del que quedaron enamorados a través de canciones.

“No me quiero ir de aquí” no es solo una serie de conciertos, es lo que muchos sienten cuando pisan la isla por primera vez. Es lo que muchos boricuas ausentes piensan cuando se ven obligados a montarse en un avión para buscar mejores oportunidades. Es una frase que resuena, no solo en el Choli, también en las voces de quienes, entre comida criolla, calor y reguetón, se sienten, al menos por un rato, parte de algo más grande. Parte de algo que no quieren dejar atrás.