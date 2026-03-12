Trompa de madera hace rara aparición en la Metro Opera como parte de “Tristan und Isolde” de Wagner

Nueva York- Unas cuatro horas y media después de las primeras notas de “Tristan und Isolde” de Wagner, un sonido sorprendente emerge de las alas, uno que probablemente muchos espectadores no hayan oído nunca.

Un cuerno de madera de casi cuatro pies, conocido como holztrompete, construido especialmente según las ambiguas especificaciones del compositor, señala la llegada del barco que lleva a Isolda y al rey Marke a Bretaña, inspirando a un Tristán herido de muerte a aferrarse a la vida unos momentos más.

“Alegre”, dijo Billy R. Hunter Jr., trompeta principal de la Metropolitan Opera, que toca la trompa de madera desde la izquierda del escenario.

La nueva y convincente producción de Yuval Sharon, protagonizada por Lise Davidsen, que se estrenó el lunes con críticas mayoritariamente favorables, presenta un cuerno especialmente construido casi a la altura de Hunter: mide un mínimo de 46.5 pulgadas y se alarga ligeramente si se gira la corredera de afinación.

“Si escuchas el sonido del holztrompete y la imitación, es una diferencia clara”, dijo el bajo-barítono Ryan Speedo Green, que canta Marke junto a la Isolda de Davidsen y el Tristán de Michael Spyres. “Me vuela la cabeza pensar que Wagner lo creó él mismo. ¿Cuántos humanos han creado un instrumento? Realmente suena a victoria”.

Más allá de la partitura

Mientras que la tuba de Wagner fue inventada en la década de 1850 por el compositor para su Ciclo del Anillo con el fin de unir los sonidos de la trompa y los trombones, los detalles de la holztrompete son más nebulosos.

Wagner escribió las notas para un corno inglés, pero incluyó una nota a pie de página en su partitura diciendo que debía tener “el efecto de un instrumento natural muy potente, como el cuerno alfa”. Como señala la investigación de Daniël Vernooij, Wagner añadió en una carta del 15 de junio de 1861 al violinista y director de orquesta Heinrich Esser que quería que tuviera “al menos tres pies de largo, hecho de madera, casi como una trompeta, ligeramente curvado hacia abajo para que la campana esté abierta hacia los lados”.

Aunque en el estreno de la ópera se utilizó una trompeta de madera, en 1891 Wagner cambió en el Festival de Bayreuth (Alemania) a un viento de madera de nueva creación llamado Heckel-clarina, parecido a un saxofón soprano. El director Hans Richter la sustituyó en Bayreuth en 1902 por un tárogató, un viento de madera común en la música folclórica húngara. El Met utilizó el tárogató cuando James Levine dirigió “Tristán” desde 1981 hasta 2008.

Mitch Weiss, clarinete del Met durante 38 años, se hizo cargo del tárogató en la década de 1980 de manos de Roger Hiller.

Un día me dijo: “Estoy harto de tocar esto. Y me dio el tárogató”, recuerda Weiss, que ahora tiene 93 años.

Y entonces, Weiss tuvo que hacer una audición para Levine junto al trompeta principal Mel Broiles.

“Cada uno de nosotros tenía que tocar el solo”, dijo Weiss. “Yo lo toqué con un tárogató y la primera trompeta lo tocó con una trompa baja. Y Jimmy dijo: `El tárogató lo toca’”.

“Los húngaros lo utilizaban como instrumento de grito de guerra porque era muy ruidoso”, explica Dean LeBlanc, clarinete y clarinete bajo de la orquesta del Met que tocó el tárogató en la producción de 2016 dirigida por Simon Rattle.

Presentación moderna de la trompeta

Cuando Daniel Barenboim dirigió la ópera en el Met más tarde, en 2008, trajo su propio holztrompete.

“Sacó esta cosa. Yo estaba como: ¿Qué demonios?” recordó Hunter. Dijo que Barenboim le dijo: “‘Esto es lo que usamos en Bayreuth’”.

Barenboim se llevó la trompa tras la representación. Thomas Lausmann, contratado en 2019 como director de administración musical del Met, encargó una nueva a la empresa Thein Brass de Bremen (Alemania), que construyó su versión inicial para la Ópera Estatal de Hamburgo.

This image released by the Metropolitan Opera shows Soprano Lise Davidsen as Isolde in a Feb. 27, 2026, rehearsal of a new production of "Tristan und Isolde" opening March 9 at the Metropolitan Opera. (Karen Almond/Met Opera via AP) (Karen Almond)

“Recrearon un instrumento que creían que se acercaría mucho, mucho, al instrumento que Wagner habría tenido en su época”, dijo Lausmann.

Hunter dijo que las campanas de la versión de Barenboim y la actual del Met son ligeramente diferentes. Martin Wagemann, trompeta principal de la Deutsch Oper Berlin, toca el Holztrompete en Bayreuth desde 2018. Utiliza versiones diferentes en cada sala.

“La trompeta de la Deutsche Oper suena ligeramente más oscura y leñosa, pero es más blanda y, por tanto, más difícil de articular”, escribió Wagemann en un correo electrónico. “El instrumento de Bayreuth tiene una entonación ligeramente mejor y un sonido más brillante, lo que permite una articulación más clara, algo que se necesita en la acústica de Bayreuth”.

Hunter comparó la holztrompeta con una corneta. Su única válvula baja las notas un paso - una trompeta tiene tres válvulas.

“En una trompeta normal, hay diapositivas que puedes ajustar con el tono, pero con esto, no hay ajuste”, dijo Hunter.

No hay lugar como el hogar

Para preparar la obra, cuyas entradas están prácticamente agotadas hasta el 4 de abril, Hunter ensayó durante un mes en el salón de su apartamento del Upper West Side, con su mujer -que es pianista- y sus hijos como público.

“Si a los niños les gusta, entonces sé que está bien”, dice Hunter. “Es como la comida. Si se comen la comida, significa que has hecho un buen trabajo”.