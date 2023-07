El joven cantante del género regional mexicano Sebastián Esquivel visita por primera vez Puerto Rico como parte de la edición 2023 de los Premios Juventud de Univision, con la esperanza de que su nombre comience a sonar en la isla, a pesar de reconocer que su música complace a un nicho en particular que suele ser muy regional.

Consciente de que los llamados corridos tumbados se escuchan principalmente en México, pero gracias a la colaboración de Bad Bunny con el grupo Frontera, el género regional mexicano ha comenzado a entrar al mercado de “main street” en Estados Unidos y Puerto Rico, el joven de 23 años se atrevió a llegar a la isla para darse a conocer.

En la actualidad, exponentes como el mexicano Peso Pluma también se ha vuelto embajador del estilo mexicano que escuchan los adolescentes y jóvenes a través de las diferentes plataformas digitales más allá de suelo azteca.

Sebastián, nacido y criado en Monterrey, se adentró hace un año a la música. Aficionado de los corridos entendió que su camino era seguir por ese mismo género por lo que lanzó su primer sencillo “A cargo del terreno”.

Esquivel reconoce la importancia del reguetón para dar a conocer el género musical de los corridos. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Nosotros escribimos de la cultura de México, de lo que vemos, de lo que vivimos. Las letras son de situaciones diarias. No son historias realmente mías, sino de lo que los mexicanos vivimos. Siempre me gustaban las letras de los corridos y desde antes me gustaban. Pienso que el género está en mucho crecimiento. Lo que hizo Frontera con Bad Bunny fue algo bien grande e importante, e incluso lo que hizo el Peso Pluma y otros exponentes al colaborar con artistas del reguetón es muy importante. Nosotros esperamos también tener colaboraciones con los puertorriqueños y que nos acepten y apoyen la música”, explicó Sebastián, quien el próximo jueves estrenará el tema “A 150″ junto a León Leiden.

Sebastián está nominado en la categoría “La nueva generación-Regional Mexicano”, en Premios Juventud, evento que se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Estoy contento de estar en Puerto Rico. No conocía nada de Puerto Rico. Lo poco que he visto me parece muy lindo”, confesó el joven, que promueve un concepto de humor y música en la plataforma de Tik Tok, junto a su hermano Eugenio bajo el título “Los Esquivel”.

Sebastián lanzó este año el tema “Bélico y Cholo”, que recientemente fue certificado disco de Platino en Estados Unidos y México. El tema sobrepasa 33.5 millones de streams en la plataforma de Spotify. Su plan es completar una producción discográfica para finales del 2023 y para ello, anhela poder lograr alguna colaboración con alguno de los exponentes del género urbano en Puerto Rico.

“Acá hay mucho reguetón y ojalá podamos hacer algo con algún artista para integrarlo al disco”, concluyó.