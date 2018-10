Tras semanas de especulación y de que ella misma publicara pistas a través de sus redes sociales, finalmente salió a luz la identidad del novio de la Miss Universe 1993, Dayanara Torres.

Se trata del copresidente de Marvel Studios y productor Louis D’Esposito, quien publicó anoche un tuit con una imagen en la que aparece abrazado a Torres durante una cena en un restaurante de Los Ángeles, California.

Dinner and drinks at Simone - restaurant LA. Fantastic! Delicious @Russo_Brothers pic.twitter.com/WGv9Gi9MJ3 — Louis D'Esposito (@louisde2) September 30, 2018

“Cena y tragos en Simone – restaurante LA. Fantástico! Delicioso”, escribió D’Esposito en el post de la foto.

Hace tres semanas, Torres publicó una coqueta fotografía en sus redes sociales en donde se le ve con una mirada juguetona y tomada de la mano de un hombre, a quien no se le veía el rostro.

La imagen estaba acompañada de la palabra "sígueme". El misterioso acompañante, a quien solo se le veía un atlético brazo de piel tostada por el sol, y a quien ella describió en una entrevista reciente como el hombre que tanto esperó, es el empresario de la industria de cine, confirmó una fuente a este diario.

Además de ser copresidente de Marvel Studios, D'Esposito figura como productor de Iron Man (2008), Captain America: The First Avenger (2011) and Ant-Man (2015).

“La próxima vez voy a poner un zapato de mi novio para que vean otro pedazo de él”, comentó entonces la presentadora a carcajadas vía telefónica.

“Estoy feliz, risueña, y los nenes (sus hijos) están encantados con él. Es la persona a quien estaba esperando, la persona a quien estaba buscando y llegó”, contó la beldad.

La ex Miss Universe admitió hace unos días que prefería mantener la magia entre ellos, sin publicidad.

“Nunca he estado tan feliz en mi vida, por eso estoy tratando de mantenerlo calladito. En algún momento cuando se descubra, si se descubre, ya veremos”, había declarado.