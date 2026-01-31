Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Acaba de nacer una nueva criatura”: Aleyda Ortiz impacta con cambio de imagen

El nuevo estilo de la boricua estuvo a cargo de Enrique Guzmán, mejor conocido como “el estilista de las estrellas”

31 de enero de 2026 - 3:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aleyda Ortiz sorprendió a amigos, seguidores y colegas con su cambio de "look". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

A lo largo de su carrera, el estilo de Aleyda Ortiz se ha destacado por trascender las tendencias. La boricua, asimismo, busca celebrar la feminidad y el empoderamiento a través de “looks” que equilibran la elegancia de las pasarelas con la frescura del día a día.

Esta vez, no fue la excepción. La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2014 regresó a Armandeus Brickell en Miami donde fue atendida por Enrique Guzmán, mejor conocido como “el estilista de las estrellas”.

El resultado final, un poco más llamativo y atrevido de lo acostumbrado, dejó a muchos sin palabras. A través de las redes sociales, amigos, seguidores y colegas de la presentadora coincidieron en que se ve espectacular.

“No es un cambio. Es una mejora. Ya tiene éxito, solo quiere más. Nueva longitud, nueva actitud. Segura. Sin esfuerzo. Imparable ¿Qué viene después? Algo más grande", lee el mensaje con el que Guzmán reveló el nuevo estilo de Ortiz.

Ayer, en el programa “En casa con Telemundo”, donde es anfitriona junto a su compatriota Carlos Adyan y la dominicana Lisette Eduardo, mejor conocida como Chiky Bombom, la puertorriqueña tuvo una bienvenida por todo lo alto. “Acaba de nacer una nueva criatura”, anunció su compañera antes de que Ortiz mostrara el cambio por primera vez ante las cámaras.

“Aún más hermosa”, comentó Zuleyka Rivera. Manny Manuel, por su parte, escribió: “Con esa carota (rostro), todo te queda ‘on point’”.

Desde antes de recibir el 2026, Ortiz ha vivido experiencias de crecimiento y que la han conectado con su audiencia en y fuera de Puerto Rico. El pasado mes de noviembre, por ejemplo, animó el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025. En días recientes, de igual modo, llegó hasta las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 para una transmisión especial de Telemundo.

Aleyda Ortiz representó al pueblo de Bayamón​ en Miss Universe Puerto Rico, donde ocupó el primer lugar. Esto le valió la oportunidad de representar a su país en el certamen Miss Intercontinental.Poco tiempo después audicionó en el "reality show" de Univision, "Nuestra Belleza Latina 2014" en Miami. El 18 de mayo de 2014 se convirtió en la ganadora del concurso y en la tercera puertorriqueña en conseguirlo, después de Melissa Marty en 2008 y Vanessa De Roide en 2012.Actualmente, junto a su compatriota Carlos Adyan, Ortiz es coanfitriona del espacio "En casa con Telemundo". En la foto los acompaña Karla Guilfú, Miss Universe Puerto Rico 2023.
1 / 8 | Revive algunos de los momentos más importantes de la carrera de Aleyda Oriz. Aleyda Ortiz representó al pueblo de Bayamón​ en Miss Universe Puerto Rico, donde ocupó el primer lugar. Esto le valió la oportunidad de representar a su país en el certamen Miss Intercontinental.
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
