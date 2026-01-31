“Acaba de nacer una nueva criatura”: Aleyda Ortiz impacta con cambio de imagen
El nuevo estilo de la boricua estuvo a cargo de Enrique Guzmán, mejor conocido como “el estilista de las estrellas”
31 de enero de 2026 - 3:30 PM
A lo largo de su carrera, el estilo de Aleyda Ortiz se ha destacado por trascender las tendencias. La boricua, asimismo, busca celebrar la feminidad y el empoderamiento a través de “looks” que equilibran la elegancia de las pasarelas con la frescura del día a día.
Esta vez, no fue la excepción. La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2014 regresó a Armandeus Brickell en Miami donde fue atendida por Enrique Guzmán, mejor conocido como “el estilista de las estrellas”.
El resultado final, un poco más llamativo y atrevido de lo acostumbrado, dejó a muchos sin palabras. A través de las redes sociales, amigos, seguidores y colegas de la presentadora coincidieron en que se ve espectacular.
“No es un cambio. Es una mejora. Ya tiene éxito, solo quiere más. Nueva longitud, nueva actitud. Segura. Sin esfuerzo. Imparable ¿Qué viene después? Algo más grande", lee el mensaje con el que Guzmán reveló el nuevo estilo de Ortiz.
Ayer, en el programa “En casa con Telemundo”, donde es anfitriona junto a su compatriota Carlos Adyan y la dominicana Lisette Eduardo, mejor conocida como Chiky Bombom, la puertorriqueña tuvo una bienvenida por todo lo alto. “Acaba de nacer una nueva criatura”, anunció su compañera antes de que Ortiz mostrara el cambio por primera vez ante las cámaras.
“Aún más hermosa”, comentó Zuleyka Rivera. Manny Manuel, por su parte, escribió: “Con esa carota (rostro), todo te queda ‘on point’”.
Desde antes de recibir el 2026, Ortiz ha vivido experiencias de crecimiento y que la han conectado con su audiencia en y fuera de Puerto Rico. El pasado mes de noviembre, por ejemplo, animó el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025. En días recientes, de igual modo, llegó hasta las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 para una transmisión especial de Telemundo.
