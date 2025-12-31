Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Actores Tom Hiddleston y Zawe Ashton dan la bienvenida a su segundo hijo

Ambos actores forman parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU)

31 de diciembre de 2025 - 4:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tom Hiddleston y Zawe Ashton. (Millie Turner)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los actores ingleses Tom Hiddleston y Zawe Ashton han dado la bienvenida a su segundo hijo.

Hiddleston confirmó la noticia a GQ en un artículo publicado el lunes. Describió el nacimiento como la experiencia “más hermosa, profunda, trascendental y transformadora”. No reveló la fecha de nacimiento de su hijo, pero según el artículo, la entrevista tuvo lugar a principios de diciembre y el nacimiento fue “hace solo unos días”.

Hiddleston, de 44 años, y Ashton, de 41, se conocieron mientras protagonizaban una reposición de la obra “Betrayal” en 2019. Confirmaron su compromiso en 2022 y dieron la bienvenida a su primer hijo más tarde ese mismo año.

“Ser padre es lo más importante y significativo que me ha pasado, y lo más importante que haré”, declaró Hiddleston a The Associated Press a principios de este año.

Tanto Hiddleston como Ashton nacieron en Londres. Hiddleston es conocido por su interpretación de Loki en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), que comenzó con la superproducción de 2011 Thor y continuó en la serie de Disney+ “Loki”.

Ashton también forma parte del MCU, ya que interpretó a Dar-Benn en la película de 2023 “The Marvels”. También es conocida por sus papeles en “Fresh Meat”, “Not Safe for Work”, “Velvet Buzzsaw” de Netflix y otros proyectos.

Los representantes de Hiddleston y Ashton no respondieron inmediatamente a la solicitud de comentarios de AP.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
