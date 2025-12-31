Actores Tom Hiddleston y Zawe Ashton dan la bienvenida a su segundo hijo

Los actores ingleses Tom Hiddleston y Zawe Ashton han dado la bienvenida a su segundo hijo.

Hiddleston confirmó la noticia a GQ en un artículo publicado el lunes. Describió el nacimiento como la experiencia “más hermosa, profunda, trascendental y transformadora”. No reveló la fecha de nacimiento de su hijo, pero según el artículo, la entrevista tuvo lugar a principios de diciembre y el nacimiento fue “hace solo unos días”.

Hiddleston, de 44 años, y Ashton, de 41, se conocieron mientras protagonizaban una reposición de la obra “Betrayal” en 2019. Confirmaron su compromiso en 2022 y dieron la bienvenida a su primer hijo más tarde ese mismo año.

“Ser padre es lo más importante y significativo que me ha pasado, y lo más importante que haré”, declaró Hiddleston a The Associated Press a principios de este año.

PUBLICIDAD

Tanto Hiddleston como Ashton nacieron en Londres. Hiddleston es conocido por su interpretación de Loki en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), que comenzó con la superproducción de 2011 Thor y continuó en la serie de Disney+ “Loki”.

Ashton también forma parte del MCU, ya que interpretó a Dar-Benn en la película de 2023 “The Marvels”. También es conocida por sus papeles en “Fresh Meat”, “Not Safe for Work”, “Velvet Buzzsaw” de Netflix y otros proyectos.