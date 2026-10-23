Actriz de “Euphoria” revela que se sometió a una cirugía de reasignación de género

“En diciembre me sometí a una cirugía genital. Fue increíble y me encanta”. Con esas palabras, Hunter Schafer, la actriz estadounidense que alcanzó la fama por su papel de Jules en “Euphoria”, reveló por primera vez que se sometió a una cirugía genital de reasignación de género.

A los 27 años, y después de haber hablado públicamente en distintas oportunidades sobre su experiencia como mujer trans, decidió compartir uno de los aspectos más íntimos de su vida.

La revelación llegó durante una entrevista con la revista estadounidense Elle, publicada el pasado 19 de octubre, en la que habló sobre su identidad, su carrera y sus relaciones sentimentales. Allí, Schafer explicó por qué decidió operarse en diciembre de 2025.

La intervención a la que se sometió es un procedimiento que permite modificar los genitales de una persona para adecuarlos a su identidad de género. Existen distintas técnicas quirúrgicas y no todas las personas trans desean o necesitan recurrir a ellas. Schafer no precisó qué procedimiento específico le realizaron, pero explicó que, en su caso, la decisión estuvo vinculada con su manera de relacionarse con su propio cuerpo.

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“Durante mucho tiempo acepté esa parte de mí que va más allá de las categorías tradicionales de género y realmente quería intentar que mi cuerpo anterior funcionara, porque pensaba que había algo muy interesante y audaz en eso”, reconoció.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a experimentar una distancia entre su manera de entender la identidad de género y las situaciones que enfrentaba en la vida cotidiana. Según explicó, esa tensión también tenía que ver con la forma en que deseaba presentarse ante los demás. Finalmente, consideró que la intervención quirúrgica era la decisión adecuada para ella.

La actriz también compartió algunos detalles de su recuperación. A principios de 2026 alquiló un departamento amplio donde pasó buena parte del tiempo en reposo, acompañada por las visitas de familiares y amigos. Durante ese período tuvo que restringir sus movimientos:“Creo que mi límite era de 150 pasos por día, que no es nada”, recordó.

La actriz comenzó su transición alrededor de los 14 años, cuando todavía asistía a la escuela secundaria. Criada en Carolina del Norte, en una familia de padres pastores, atravesó durante años un proceso que inicialmente mantuvo en secreto ante buena parte de su entorno.

En una entrevista concedida a The Times en 2019, recordó cómo intentaba expresar su identidad sin que su familia lo advirtiera. “Conseguía rímel de mis amigas y me lo ponía en el baño de la escuela, y luego me lo quitaba antes de que me vinieran a buscar”, contó entonces.

También recordó que había comprado unos zapatos de tacón por 20 dólares y que los escondía en su mochila para poder usarlos durante las clases. Sus amigas más cercanas conocían lo que estaba viviendo, pero muchas otras personas de su entorno todavía no. La actriz definió aquella etapa como un proceso lento y prolongado.

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Con el tiempo, esa adolescente que intentaba pasar inadvertida se convirtió en una de las figuras jóvenes más reconocidas de Hollywood. Su debut como actriz llegó en 2019 con “Euphoria”, la serie de HBO protagonizada por Zendaya en la que interpreta a Jules Vaughn, una adolescente trans cuya historia también aborda cuestiones relacionadas con la identidad, la sexualidad y los vínculos afectivos.

En su nueva conversación con Elle, Schafer recordó que aquella exposición llegó cuando todavía estaba intentando comprender quién quería ser. “Durante buena parte de mis primeros veinte años fui un desastre”, admitió al repasar esa etapa. La fama, explicó, había llegado demasiado rápido y durante un tiempo le resultó difícil adaptarse a su nueva realidad.